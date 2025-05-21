我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

用祖父聖經宣誓 芭芭拉李就任屋崙市長稱迎「新時代」

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屋崙新市長芭芭拉李（右）20日手按在她祖父留下來的聖經上，宣誓就職。（美聯社）
屋崙新市長芭芭拉李（右）20日手按在她祖父留下來的聖經上，宣誓就職。（美聯社）

屋崙新市長芭芭拉李（Barbara Lee）20日宣誓就職，稱該市將迎來「新時代」，為前任市長遭到罷免和被聯邦起訴的歷史畫下句點。

芭芭拉李20日對擠滿在屋崙市政廳的觀禮人說：「我知道我們經歷了許多，未來我們也將持續面臨挑戰，但以我對屋崙的了解，我們絕對能超越自我。我們是實幹家、夢想家、創業家、藝術家，也是創新者。儘管讓屋崙重回正軌並非易事，但我們將攜手共同努力。」

芭芭李在演講中承諾，要解決屬於「道德恥辱」的遊民問題、支持老年人和藝術家、提出振興屋崙經濟的解決方案。她表示，她將召集各行各業人士共同制定短期和長期的行動計畫。

舊金山紀事報報導，芭芭拉李的首要即刻任務之一，就是解決該市龐大的預算赤字。市府財政人員的最新預測顯示，包括凍結招聘和裁員在內等成本節省措施，有助將赤字從年初公布的1億3000萬美元減少到5400萬美元。根據規定，屋崙必須在6月30日本會計年度結束前平衡預算。

儘管整體預算赤字可能減少，但屋崙的普通基金（general purpose fund）仍有約1億4000萬美元赤字，主要是該市依賴一些一次性資金、稅收收入低於預期、一些部門有超支問題（尤其是經常靠加班來滿足需要的警局）和保險費與退休金增加。

芭芭拉李20日表示，預算赤字問題將透過短期和長期方案解決，但她沒有具體說明這些方案為何，稱會詳細審查預算內容。

芭芭拉李在當選後表示，她計畫在上任100天內完成她在競選時提出的「十點計畫」（10-point plan），包括召集商業領袖和執法部門合作制定公共安全政策、簡化建築許可申請流程、增加負責清理非法傾倒垃圾部門人手等，還提議與屋崙前十大企業執行長建立公私合作關係。

芭芭拉李20日使用一本屬於其祖父的聖經宣誓就職，並詳細介紹了她的家族歷史。

芭芭拉李的祖父於美國奴隸制度結束兩年後出生在德州，是艾爾帕索（El Paso）第一位郵差；其父在灣區阿拉米達市和屋崙居住過，曾嘗試在聖利安住（San Leandro）購屋，但因為非裔身分被迫離開；母親則是德州第一批進入融合學校（integrate school）就讀的學生之一。

芭芭拉李回憶母親時說：「她總是告訴我，儘管面臨挑戰，字典裡沒有『做不到』這個字。每當我說『做不到』，她就要我去翻字典。」她還說：「當我想到我的家人，我就會想到屋崙以及它美麗的多元性。」

屋崙 德州 退休金

上一則

Waymo自駕車隊 獲准在聖荷西全市運行

下一則

谷歌開發者大會推出全新AI Ultra訂閱方案 對決OpenAI、Anthropic

延伸閱讀

又大又美預算案或本周交眾院審議 分析：預算赤字10年增近3兆

又大又美預算案或本周交眾院審議 分析：預算赤字10年增近3兆
調查：灣區數百個「低於市價」租房 空置多年

調查：灣區數百個「低於市價」租房 空置多年
警員加班費龐大 屋崙刪減預算、維持治安陷兩難

警員加班費龐大 屋崙刪減預算、維持治安陷兩難
芭芭拉布希郵票發行 梅蘭妮亞讚「表態支持同性戀的權利」

芭芭拉布希郵票發行 梅蘭妮亞讚「表態支持同性戀的權利」
芭芭拉布希郵票發行 梅蘭妮亞讚善行

芭芭拉布希郵票發行 梅蘭妮亞讚善行

熱門新聞

面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。（記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成為民眾「省錢寶地」

2025-05-19 02:19
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
聖荷西大樓交易讓臭名昭著的中資房地產帝國瀕臨崩潰。（取自Google Maps）

結束8年磨難 聖荷西惡名昭彰中資住宅終賣出

2025-05-16 02:00
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
天氣轉熱，灣區2025年水果採摘季正式展開。(取材自Pexels @Zen Chung)

舊金山灣區採摘季 逾20家果園開放預約自採 這3水果先登場

2025-05-20 17:32
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌