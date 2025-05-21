用祖父聖經宣誓 芭芭拉李就任屋崙市長稱迎「新時代」

屋崙新市長芭芭拉李（右）20日手按在她祖父留下來的聖經上，宣誓就職。（美聯社）

屋崙 新市長芭芭拉李（Barbara Lee）20日宣誓就職，稱該市將迎來「新時代」，為前任市長遭到罷免和被聯邦起訴的歷史畫下句點。

芭芭拉李20日對擠滿在屋崙市政廳的觀禮人說：「我知道我們經歷了許多，未來我們也將持續面臨挑戰，但以我對屋崙的了解，我們絕對能超越自我。我們是實幹家、夢想家、創業家、藝術家，也是創新者。儘管讓屋崙重回正軌並非易事，但我們將攜手共同努力。」

芭芭李在演講中承諾，要解決屬於「道德恥辱」的遊民問題、支持老年人和藝術家、提出振興屋崙經濟的解決方案。她表示，她將召集各行各業人士共同制定短期和長期的行動計畫。

舊金山紀事報報導，芭芭拉李的首要即刻任務之一，就是解決該市龐大的預算赤字。市府財政人員的最新預測顯示，包括凍結招聘和裁員在內等成本節省措施，有助將赤字從年初公布的1億3000萬美元減少到5400萬美元。根據規定，屋崙必須在6月30日本會計年度結束前平衡預算。

儘管整體預算赤字可能減少，但屋崙的普通基金（general purpose fund）仍有約1億4000萬美元赤字，主要是該市依賴一些一次性資金、稅收收入低於預期、一些部門有超支問題（尤其是經常靠加班來滿足需要的警局）和保險費與退休金 增加。

芭芭拉李20日表示，預算赤字問題將透過短期和長期方案解決，但她沒有具體說明這些方案為何，稱會詳細審查預算內容。

芭芭拉李在當選後表示，她計畫在上任100天內完成她在競選時提出的「十點計畫」（10-point plan），包括召集商業領袖和執法部門合作制定公共安全政策、簡化建築許可申請流程、增加負責清理非法傾倒垃圾部門人手等，還提議與屋崙前十大企業執行長建立公私合作關係。

芭芭拉李20日使用一本屬於其祖父的聖經宣誓就職，並詳細介紹了她的家族歷史。

芭芭拉李的祖父於美國奴隸制度結束兩年後出生在德州 ，是艾爾帕索（El Paso）第一位郵差；其父在灣區阿拉米達市和屋崙居住過，曾嘗試在聖利安住（San Leandro）購屋，但因為非裔身分被迫離開；母親則是德州第一批進入融合學校（integrate school）就讀的學生之一。

芭芭拉李回憶母親時說：「她總是告訴我，儘管面臨挑戰，字典裡沒有『做不到』這個字。每當我說『做不到』，她就要我去翻字典。」她還說：「當我想到我的家人，我就會想到屋崙以及它美麗的多元性。」