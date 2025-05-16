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跳海救狗過世 金山華男死因成謎

編譯組／綜合報導
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舊金山男子衝進海中救狗後倒下，死因成謎。(圖截取自電視畫面)
舊金山男子衝進海中救狗後倒下，死因成謎。(圖截取自電視畫面)

舊金山一名華裔男子上周與他的狗在海灘遊玩，隨後被目擊者看到他跳入海中、救起他的狗，卻隨後倒下，送醫後不治。

「舊金山紀事報」報導，張家寶(Garbo Chang，音譯)上周四在充滿濃霧的海灘上、發了簡訊給好友，照片內容是他心愛的狗「班吉」(Benji)在海灘上快樂奔跑。這可能是他朋友最後一次聽到他的消息。

不到20分鐘之後，經由海灘上兩名女性描述，看到張家寶衝進海中、試圖將班吉從海浪線上救起，但自己卻隨後突然倒下。儘管目擊者將他救上岸，醫護人員也快速趕到現場，但還是未能存活。

舊金山消防人員表示，現年59歲的張家寶，5月8日在當地醫院過世。死因尚未公布，當局正等待正式驗屍結果，可能需數月時間才可確認。

張家寶心愛的澳洲牧羊犬班吉自行從海中上岸，並未受傷。張家寶的好友、也是他超過15年的戀人巴克斯特(Mitchell Bakst)，事發當時收到張家寶的簡訊。

巴克斯特透露，班吉目前被安置在舊金山動物照顧與控制機構，但她不能理解，在海灘究竟發生了什麼事？張家寶沒有心臟病，也沒有任何可以解釋他突然倒下的舊疾，並且不會游泳，害怕自己身處水中。

巴克斯特收到張家寶最後一封簡訊，時間為下午1時51分。救援人員看到張家寶於下午2時08分倒下。

去年收養班吉的張家寶帶著愛犬外出運動，已是他的日常活動。因為這隻狗有分離焦慮症，因此張家寶帶著牠到每個地方，包括上班工作。巴克斯特描述，張家寶是樂於付出、善良且慷慨的人，願意為自己所愛做任何事，尤其是班吉。最近數月，張家寶向朋友透露想提早退休，希望花更多時間陪伴班吉，協助牠緩解分離焦慮。

舊金山 心臟病 澳洲

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