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華埠健康節登場 提供免費檢查 助長者安居

記者李怡／舊金山報導
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華埠健康節登場，提供多項免費檢查、諮詢，助長者安居。（記者李怡／攝影)
華埠健康節登場，提供多項免費檢查、諮詢，助長者安居。（記者李怡／攝影)

為慶祝東華醫院創院126周年及亞太傳統月，華埠健康節（Chinatown Wellness Festival）於10日在華埠地鐵站上層廣場盛大舉行。活動免費對外開放，吸引眾多社區居民，尤其是長者與家庭參與。

活動由東華醫院與多個本地非營利機構、醫療保險與社區服務單位合辦，現場設有血壓、骨質密度、乙型肝炎、BMI等免費健康檢查攤位，並有醫師諮詢服務、藥物評估、面部彩繪、氣球造型等親子活動，更設有抽獎環節，參加者有機會贏得100元禮品卡。

在各大健康資訊攤位中，舊金山市公共衛生局（SFDPH）長者社區和家居受傷預防計畫（CHIPPS）成為亮點之一。該計畫特別為60歲以上長者或殘障人士提供免費的家居安全評估與小型安全改造服務，協助長者預防跌倒、提升居家安全。只要是舊金山市居民、無論房東或租客，只需符合收入資格並完成初步評估，即可申請免費的改造服務。

在活動現場，CHIPPS工作人員與市府消防局代表一同駐守攤位，耐心向居民解說申請流程，並協助填寫申請表。不少長者踴躍諮詢，表示家中有滑倒風險、照明不足等問題，希望透過政府資源改善居住環境。

此次健康節由東華醫院、CCHP Health Plan、APA Heritage Foundation、Self-Help for the Elderly、美華總會（CYC）等多個社區夥伴共同協辦，展現華埠社區合力推動健康與長者福祉的精神。

CHIPPS 家居安全評估與改造計畫聯絡資訊︰電話(628) 206-7695，電郵[email protected]，網站www.sf.gov/CHIPPS。

華埠健康節登場，提供多項免費檢查、諮詢，助長者安居。（記者李怡／攝影)
華埠健康節登場，提供多項免費檢查、諮詢，助長者安居。（記者李怡／攝影)
華埠健康節登場，提供多項免費檢查、諮詢，助長者安居。（記者李怡／攝影)
華埠健康節登場，提供多項免費檢查、諮詢，助長者安居。（記者李怡／攝影)

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