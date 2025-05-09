羅偉創非營利組織 捐千萬助無家者 擴建治療與安置設施

羅偉8日宣布「打破循環基金」善款用途。（記者李怡／攝影）

在無家可歸與心理健康 危機仍嚴重困擾舊金山 之際，舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）再度展現行動力。他不僅象徵性的領一年一美元薪資服務市府，如今他創立的非營利組織「 Tipping Point Community」（轉捩點社區基金會） 捐出高達1100萬美元，全力支持他主導的「打破循環基金（Breaking the Cycle Fund）」，實際投入改革城市街頭危機的行動中。

羅偉8日在SoMa一處無家者臨時小屋社區宣布這項消息，並強調市府將用這筆錢擴建治療與安置設施、強化外展服務，協助民眾真正從街頭走向穩定。

羅偉說：「這不是只為了解決眼前的問題，而是要真正打破街頭、毒癮、制度失靈之間的惡性循環。」

羅偉能啟動這項公私募資計畫，關鍵在於他上任初期提出的一項法案。2024年2月，市議會以10票對1票通過他提出的「芬太尼緊急狀態法案，」授權市長在市府預算極度吃緊的情況下，得以與民間基金會合作籌集資金，投入心理健康與無家可歸者服務。

這項法案不僅打破過去市政與慈善資金間的界線，也為「打破循環基金」的誕生鋪平道路。

除了Tipping Point的1100萬美元捐款，「打破循環基金」首輪募得總額達3750萬美元，主要來自以下機構與個人：Charles and Helen Schwab Foundation基金會1000萬美元。CrankstarCrankstart Foundation基金會1000萬美元。Keith與Priscilla Geeslin夫婦600萬美元。Horace W. Goldsmith Foundation基金會50萬美元。

資金將由舊金山基金會（San Francisco Foundation）託管，並與市長辦公室及無家者住房加速基金（Housing Accelerator Fund）等機構共同執行。

多位市議員對此計畫表達支持，並強調這代表市長不只是講理念，而是帶著資源與行動來改革。並表示，市長親自領頭，還把自己曾創立的組織資源帶回來支持市政，體現一種創新領導。

市應急管理局局長卡羅爾(Mary Ellen Carroll）則指出，這筆資金將直接幫助社區外展隊伍更快連結街頭民眾與服務，提升實際干預成效。