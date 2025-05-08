Uber將在舊金山市場街推計程車服務 稍後還有豪華轎車

不滿羅偉偏袒Waymo，Uber計畫在舊金山市無車市場街部署計程車，並在晚些時候部署豪華汽車。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Uber科技公司的一位高管周一（5日）致信市長羅偉 （Daniel Lurie）的一位高級顧問，稱Uber的目標是在未來幾天內在市場街（Market Street）的無車（car-free）路段推出計程車服務。

此舉是在羅偉允許Waymo 為其自動駕駛汽車（self-driving vehicles）繪製市中心幹道地圖一個月後做出的，這一決定頗具爭議，可能會給目前專供騎車人、公交車和計程車使用的道路帶來更多擁堵。

Waymo的自駕計程車（robotaxis）是否屬於授權車輛的範疇，成為爭論的焦點。Waymo的競爭對手指責羅偉給予該公司特殊待遇。公共運輸和自行車活動人士也對這一做法予以反擊，他們認為這等於是在讓汽車上路。但羅偉辦公室的工作人員卻認為，Waymo的乘車服務等同於計程車，一直以來都應該允許在無車市場街上行駛。

現在，Uber公司希望將同樣的邏輯應用於商業乘車服務，從Uber讓乘客預訂有專業執照的計程車的項目開始，迅速擴展到Uber Black豪華轎車。

4月10日，Uber負責溝通和公共政策的高級副總裁哈澤貝克（Jill Hazelbaker）在給羅偉的一封信中表示，「這種性質的偏袒令人深感憂慮」。

哈澤貝克隨後在周一寫給羅偉的經濟政策主管西格爾（Ned Segal）的信中建議，暫緩運營 Uber Black（該公司的豪華車打車平台），轉而從計程車入手，她稱這是 「對市長的尊重」。Uber高層計畫等到Waymo完成地圖繪製後，再在整個市場街部署Uber Black汽車。

羅偉表示，他不會阻撓Uber的野心，至少目前不會。市長發言人盧特瓦克（Charles Lutvak）表示，舊金山「如果讓市場街一直空著，就不能指望市中心會復甦」，將「研究數據，評估其影響，並做出深思熟慮的決定，優先考慮公共運輸，為市中心重新注入活力」。

倡導公共運輸和行人安全的人士認為，Uber的決定是一系列侵占行為中的最新舉措，它的加入只會打開閘門，讓市場街重回過去的樣子：擁擠不堪、難以通行。

但市場街沿線的一些企業自疫情爆發以來一直在苦苦掙扎，他們一直在遊說羅偉恢復汽車交通，包括叫車服務。