亞太月致敬小商家 華埠票選最愛的鳳梨包、燒賣、波霸

亞太傳統月，舊金山華埠美食票選活動火熱登場。（記者李怡╱攝影）

5月是全美亞太裔傳統月，今年舊金山 市府特別把焦點放在最貼近大家生活的小商家和社區活動上，如從華埠 的「鳳梨麵包冠軍」票選，到橫跨多個街區的美食慶典，邀請大家一起用行動支持亞裔 開設的小店、餐廳和服務據點。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，本周是向小商業致敬，「亞太裔社區是撐起城市文化和經濟的關鍵力量。」

市經濟與勞工發展辦公室（OEWD）今年首度推出「Chinatown Tasty Awards」，由社區居民親自票選出最愛的鳳梨包、燒賣和波霸，投票者不是什麼美食評論家，而是最了解當地口味的街坊鄰居。獲獎店家會貼上「Tasty Award」標誌，民眾可照著此標誌嘗嘗看。

亞太傳統月，舊金山華埠美食票選活動火熱登場。（舊金山市府官網）

如果想吃得更有儀式感，11日市府將和「安老自助處」一起舉辦「華埠美食導覽」，45分鐘的步行行程會參與民眾走訪六間得獎店，每人只要15美元，就能吃到三樣美食代表作（鳳梨包、燒賣、波霸奶茶），名額有限，9日上網報名（SelfHelpElderly.org）。

如不想排隊跟人擠，也可以下載「華埠美食護照」自己去吃一圈，一家一家收集印章，感覺就像城市版的美食尋寶遊戲。

除了華埠，OEWD也贊助了「Chow Fun SF」活動，7日至18日在Excelsior、OMI 和 Visitacion Valley 等街區的亞太餐廳會推出特色餐點，鼓勵大家走進社區、吃在地的味道。

官網上也整理了整個5月的亞太裔活動和店家資訊，方便大家查詢與規畫行程。

在這次慶祝活動中，還特別介紹了一位新生代創業者的故事：李子健（Derrick Li），來自香港，從OEWD的「餐旅培訓計畫」起步，現在在Lower Nob Hill 開了間有濃濃亞洲風調酒的酒吧「Blind Pig Speakeasy」，小小空間裡，融合創意與文化，也為他人創造工作機會。他說：「能在舊金山創業是件很有成就感的事，這裡有足夠的亞裔群體，也支持小商業。」

市府也持續推動「傳統商業計畫」，表揚在社區服務超過30年的老字號店家，很多位於華埠、日落區、日本城與列治文。市府表示，這些老店不只是做生意，更是社區的共同記憶。

OEWD表示，目前已有10家亞裔新創商家在市區開幕，未來還會有五家陸續登場，包括賣手工湯麵的 Papa Noodle、提供生魚蓋飯的 Happy Poke、粵菜宵夜的台山小館等。

舊金山市府呼籲，舊金山每一條街、每一間小店，都是城市故事的一部分。這個5月，不妨走出家門，到街角的麵店、熟悉的奶茶店、傳統的點心鋪去走走，不只是吃一口美味，更是支持一間商戶、一段文化的延續。