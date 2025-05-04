庫比蒂諾增建教師住房 靠近學校減少通勤苦

灣區富裕城市希望教師就近住在當地，庫比蒂諾住房計畫是灣區此趨勢的一部分。(取自庫比蒂諾市府臉書)

庫比蒂諾家庭收入逾20萬美元，平均房價在200萬至300萬美元之間。據報導，庫比蒂諾聯合學區 教師起薪為8萬475美元，教育工作人員很難在預算內找到住房。然而當地教師期望住在任職學校附近，已是灣區 城市趨勢，庫比蒂諾住房計畫為呼應此一趨勢一部分。

「聖荷西信使報」報導，庫比蒂諾一項正在進行中的計畫，是於2028年之前在10333 Wolfe Road地點建造擁有220個住房單位的教師住房。這個地塊位在舊Vallco購物中心後面，購物中心原址正進行開發包含2669個住房單位、名為「The Rise」的開發案。

庫比蒂諾新住房項目，是學區為協助教育工作者，可負擔教學地點住房支出的最新計畫。

先前，南灣山景城惠斯曼學區(Whisman School District)建造一個擁有123個住房單位的教師住房開發案，計畫於2024年秋天完工，教師們已在今年2月份入住。洛斯蓋圖(Los Gatos)一個低於市場價格的4個住房單位教師住房計畫，已於2023年開放。

德利市(Daly City)去年完成一個擁有122個住房單位公寓大樓，提供給傑佛森聯合高中學區(Jefferson Union High School District)教師及教職員。巴洛阿圖市議會近來也批准一項建造55間住房給巴洛阿圖學區教師的提案。東灣柏克萊 聯合學區(Berkeley Unified School District)正動工一項新計畫，為學區教職員建造110間住房的可負擔房屋項目。

聖塔克拉拉縣府負責監督庫比蒂諾住房計畫，項目是由縣議員史密提恩(Joe Simitian)與李洲曉(Otto Lee)於2022年提出。去年，縣府聘任設在海沃(Hayward)開發商「Eden Housing」為專案開發，以及Architects/Engage For a進行設計。

包括收集居民對開發案設計與設施意見等為期一年工作，已於近期完成。預計獲得市府批准與建築許可，也需要一年時間。計畫完工後，將可容納75至100名教育工作人員居住。

佛利蒙聯合高中學區(Fremont Union High School District)教師工會主席、庫比蒂諾高中教師史塔維斯(Carley Stavis)表示，庫比蒂諾許多教育工作者、尤其是新進教師，因為學區附近住房昂貴而選擇住在聖縣以外的地方，有同事每日自聖塔克魯茲、屋崙等地點遠距離通勤。

有關在庫比蒂諾附近增建教師住房的對話，已持續近十年。2016年，庫比蒂諾聯合學區計畫為教師建造200間可負擔住房，但計畫同年取消，遭到許多社區成員強烈反對、質疑增建教師住房的必要性，並控訴學區在閉門會議中做決定。