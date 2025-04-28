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金山8旬華婦遭肇逃事故不治 社區居民關切

記者李怡／舊金山報導
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行人安全一直是舊金山交通安全的重要一環。（記者李怡／攝影）
行人安全一直是舊金山交通安全的重要一環。（記者李怡／攝影）

舊金山警局27日發布消息，一名86歲的華裔老婦於25日晚間在著名景點亞拉莫廣場（Alamo Square）彩繪女士（painted ladies）附近遭遇肇事逃逸事故，經搶救後仍宣告不治。

據市消防局發言人孟查拉(Samuel Menchaca）表示，事發於晚間8時45分左右，地點位於Fillmore街與McAllister街交界。老婦被撞後幾分鐘內緊急送往舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital），當時情況已十分危急。

截至目前，警方尚未公布死者身分，也未說明是否已確認或逮捕肇事司機，案件仍在調查中。

舊金山第五區市議員馬百樂（Bilal Mahmood）在社交平台X上表示哀悼，並指出：「舊金山交通局（SFMTA）的快速應變小組正調查如何提升該路口的行人安全。我們必須持續在執法與道路設計上加大投入，確保街道對每一位市民都安全。」

根據市府「零死亡願景」（Vision Zero）數據，這已是舊金山今年以來的第四起行人死亡事故。截至2024年3月底，舊金山已記錄了八起行人死亡案件。

根據舊金山公共衛生部的數據，Fillmore街屬於「高度傷害網絡」（High Injury Network）的一部分，該網絡僅占全市街道的12%，卻承擔了68%的嚴重與致命交通事故。

社區居民對此事件表達了強烈關切。居住在華埠的68歲退休人士林先生說：「這起事件讓我感到非常痛心。我們這些長者每天都會步行出門，但現在連走在斑馬線上都不安全。政府應該在這些高危路口安裝更多的交通燈和減速設施，並加強執法，否則悲劇只會一再發生。」

為採取措施改善行人安全，市府曾頒布執行「日光法」（Daylighting），即在斑馬線附近畫定禁止停車區域，以提高行人和駕駛者的視線。但因舊金山停車位緊張，市民反對聲音強烈，此政策最終夭折。今年交通局在全市多地點安裝減速丘、抬升式斑馬線等設施。

舊金山交通局正安裝33個自動測速攝影機，對超速駕駛者處以50至500美元的罰款，旨在減少交通死亡事故。

據Walk San Francisco組織的報告，舊金山的「零死亡願景」政策已於去年到期，且自2021年以來未有新的跨部門行動計畫。該組織呼籲市府加快街道安全改善措施，並制定新的行動策略，以實現零交通死亡的目標。

華裔市民表示，這起悲劇再次提醒市政，行人安全不容忽視。社區的聲音和市府的行動，將是防止類似事件再次發生的關鍵。

舊金山 華裔 華埠

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