灣區Costco雞蛋補貨 價格合理不限購 每盤7.69美元吸搶購

灣區costco重新上架大包裝雞蛋，且價格恢復至之前的合理水準、不再實施限購。（記者龔玥／攝影）

歷經數月缺貨風波後，灣區民眾終於在Costco貨架上再次見到熟悉的雞蛋 身影。近日超市重新上架大包裝雞蛋，每盤售價7.69美元，恢復至之前的合理水準，且不再實施限購，引來大批顧客前來搶購。

雞蛋短缺並非偶發事件，而是多重因素疊加下的結果。首先，美國爆發嚴重的禽流感疫情 ，重創蛋雞養殖業。被撲殺的家禽其中相當比例為產蛋母雞，導致供應大幅減少。其次，燃油價格高漲與飼料成本上升，使得整體供應鏈運作緩慢，雞蛋的運輸與包裝成本節節攀升。不少超市為控管庫存與應對恐慌性搶購，不得不採取限購措施。這一波短缺最明顯的時期出現在今年初，許多超市一度雞蛋全空，有貨時單盤價格高企。

在雞蛋難求的日子裡，原本屬於特定族群購買的鵪鶉蛋意外成為替代品。外型嬌小、價格穩定、蛋白質含量高的鵪鶉蛋，逐漸出現在越來越多家庭的餐桌上。雖然每顆蛋的體積約為雞蛋的五分之一，但消費者透過加量或改變料理方式，仍能做出各式傳統蛋料理。

儘管目前雞蛋已回歸供應正軌，仍有不少消費者表示會繼續購買鵪鶉蛋，作為常備蛋品的一環。一位顧客說：「吃習慣了，口感特別Q彈，沒想到會愛上這個小東西。」

儘管當前雞蛋價格與供應量逐步回穩，這場雞蛋荒也讓民眾對糧食安全與多元食品選擇有了更深體會。顧客說：「以前買雞蛋從不想太多，這次才發現，我們多依賴這樣日常的小東西。」