舊金山加大醫院麻醉師 被控偷竊藥物 疑自行注射強效麻醉劑

UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，據警方報告，一名涉嫌從舊金山加大（UCSF）貝尼奧夫兒童醫院（Benioff Children′s Hospitals）偷竊藥物的麻醉師（anesthesiologist）是從屋崙 加大（UC Oakland）醫院被轉移到舊金山加大的，在那裡她被發現昏迷在手術室裡，而此時距離她被安排協助一名兩歲兒童的手術還不到兩個小時。

UCSF的警官在一份報告中說，3月5日發現這名麻醉師時，她的手臂上掛有一個靜脈注射針頭，還有一連串的針跡。在她身上發現的靜脈點滴和注射器中都含有異丙酚（propofol），這是一種強效麻醉劑，常用於讓人們在手術過程中保持鎮靜。

這名醫師因涉嫌持有毒品、入室盜竊和公職人員或私人侵吞財產而被捕，但隨後被釋放，沒有受到指控。舊金山地檢長辦公室要求調查人員在做出指控決定之前提供更多信息。

這位麻醉師的律師諾克斯（Randy Knox）說，他的當事人在1月調職前被停職10天。稱在3月份的事件發生後，她自願請假，目前正在接受藥物濫用住院治療。

這位醫師的個人資料在UCSF醫療系統的網站上仍然有效，媒體沒有透露她的姓名，因為她還沒有受到指控。

醫師和其他醫療專業人員出現藥物濫用問題並不罕見，而麻醉師往往有更多機會獲得強效處方藥，他們的風險尤其大，是其他醫師群體的2.7倍。

法庭紀錄顯示，3月的事件並不是這位醫師第一次被指控從醫院系統偷藥。在她被調離屋崙之前，11月至1月間，該醫院曾發生過一連串異丙酚疑似失竊事件。

由於暫停執照少於14天無需向加州 醫學委員會報告，其發言人表示，尚未對該醫師的執照採取任何紀律處分。

法庭文件顯示，在3月7日搜查該醫師的家時，警察查獲了20毫升異丙酚和5毫升利多卡因（lidocaine）。

灣區的一名律師霍洛維茨（Daniel Horowitz）說，雖然藥物濫用和藥物盜竊在醫師中並不罕見，但 「極其罕見 」的是UCSF對該醫師的處理方式。通常情況下，涉嫌轉移藥物的醫師會被安排休假，而且通常會被要求完成治療作為復職的條件。

霍洛維茨還說，將涉嫌偷藥的醫師轉移到其他機構，並允許該醫師在治療兒童時繼續獲取藥物，可能會將病人置於危險之中，並讓醫師繼續自我毀滅的行為。「這確實是不負責任的表現，」他說。