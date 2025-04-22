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民主黨舊金山支會 籲強制官員退休年齡

編譯林思牧╱綜合報導
湯曉慧（左二）是民主黨舊金山支會的主席 。(sfdems.org)
湯曉慧（左二）是民主黨舊金山支會的主席 。(sfdems.org)

新近向溫和路線靠攏的民主黨舊金山支會，希望民主黨加州黨部考慮對州級和地方官員實行強制退休年齡。

舊金山紀事報報導，新近傾向溫和的舊金山民主黨支會，正試圖在全州範圍內傳播它的中間主義精神（centrist ethos），包括推動一項新決議，敦促民主黨加州黨部考慮對州和地方官員實行強制退休年齡。

作為美國最大的民主黨州分會，在人們對黨內領導人的不滿日益加劇之際，加州黨部對該措施的支持將產生重大影響。上周一個名為「我們值得擁有的領導者」（Leaders We Deserve）的左傾青年組織宣布，將在期中選舉中投入2000萬美元，支持代表安全藍色選區、向現任民主黨在職官員發起挑戰的年輕進步人士。

該組織的領導人霍格（David Hogg）告訴紐約時報：「許多本黨政客說他們希望民主黨發生改變。他們希望改變，只要這種改變不會危及他們的權力地位。但這並不是真正想要改變，這只是自私。」

加州民主黨部發言人拒絕對該決議發表評論。該決議可能會在5月30日至6月1日在安納罕舉行的州代表大會上提交給3500名代表。這是民主黨在川普政府執政初期反應遲緩之後，重塑民主黨的另一個努力。

舊金山支會在周三會議上要審議的決議，還沒有規定具體的退休年齡上限，但呼籲探討「為州和地方所有民選和任命的公職人員設立強制退休年齡的可行性、合法性和公共利益」。該決議由前舊金山市長布里德（London Breed）的競選經理金斯伯里（Eric Kingsbury）撰寫。

舊金山民主黨主席湯曉慧（Nancy Tung）提出了一個可能的年齡上限：70歲。「這是普遍的想法。雖然我們認為由州政府進行探索是可行的。但70歲是其他司法管轄區對法官等官員採用的年齡。」超過30個州規定了法官的強制退休年齡，大多數為70歲。

美國外交部門要求其官員在65歲時退休，美國軍方要求將官在64歲退休，但總統可以將他們的服役年資延長至68歲。

民主黨 退休 舊金山

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