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科技還原正義…聖荷西警方靠DNA技術 破解27年懸案

記者龔玥／聖荷西報導
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受害者格沃科夫。（聖荷西警方提供）
受害者格沃科夫。（聖荷西警方提供）

歷經近30年的努力，聖荷西警察局（SJPD）與塔聖克拉拉縣地檢處日前宣布，1997年格沃科夫（Karen Geworkof）謀殺案取得重大突破。借助DNA技術的進步，調查人員最終確認弗格森（Victor Lamont Ferguson）為主要嫌疑人。儘管他已於2022年在堪薩斯州去世，但這一進展為受害者家屬帶來了遲來的真相與些許慰藉。

1997年7月16日清晨，警方接獲報警稱在Boynton Avenue一處住宅前發現一名失去意識的男子。經確認，死者為34歲的格沃科夫，死因為嚴重鈍器創傷，現場跡象表明其遭到殘忍攻擊。雖然警方隨即展開全面調查，但多年過去始終未能掌握確鑿證據，成為懸案。

根據當年調查，格沃科夫最後一次被人看見是在7月15日晚，他與一位女性朋友在Starbird Park附近散步。該名女性倖存者回憶，當時三名男子接近他們，突然發動襲擊，其中一人揮舞疑似為棒球棒的鈍器。由於黑夜和襲擊突如其來，她無法認出嫌犯的具體身份。

然而，警方在隨後的社區訪問中獲得一條重要線索，指向弗格森。儘管當時缺乏實質證據，弗格森被列為可能涉案人員。事發後，他搬遷至堪薩斯州，並始終未接受正式訊問。

2016年，一名前囚犯主動聯繫警方，提供弗格森疑似參與謀殺的相關資訊，但尚無法定罪。轉機出現在2024年，法醫團隊運用先進DNA測試技術，在受害者衣物中成功提取並比對出弗格森的DNA。

「雖然正義可能會被推遲，但受害者永遠不會被遺忘。」聖荷西警察局局長約瑟夫（Paul Joseph）說，「這一突破通過DNA技術的進步成為可能，強調了我們堅定不移地尋求真相的承諾，無論過去多少年。雖然嫌疑人已故，無法親自面對正義的審判，但我們希望此舉能為格沃科夫家人帶來一些交代。」

根據堪薩斯州官方紀錄，弗格森於2022年去世。他生前從未為本案受審，也未就案件接受警方正式訊問。儘管如此，SJPD和地檢處一致認為，新證據已足以認定其為真凶。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說：「27年前，凱倫失去了生命，他的家人不知道為什麼。雖然真相不能讓他重返人間，但它給一個等待了很久的家庭帶來了答案和希望。我由衷感謝我們的員警部門從未放棄對正義的追求。」

警方重申，他們將繼續利用科技與毅力，追查每一起未解的暴力犯罪。

兇嫌弗格森已經過世。（聖荷西警方提供）
兇嫌弗格森已經過世。（聖荷西警方提供）

DNA 堪薩斯州 聖荷西

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