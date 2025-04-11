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品牌店陸續回歸金山聯合廣場 點燃市中心復興期待

記者李怡╱舊金山報導
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隨著品牌店面回歸，人潮逐漸回歸聯合廣場。（記者李怡╱攝影）
隨著品牌店面回歸，人潮逐漸回歸聯合廣場。（記者李怡╱攝影）

曾經人潮洶湧、名牌雲集的舊金山聯合廣場，這幾年變得冷清不少。疫情重創觀光業，連帶讓不少品牌選擇撤出，街上空置的店面一間接著一間，讓不少市民直呼變樣。

高端男裝品牌 John Varvatos 官網10日宣布，關閉位於市場街舊金山購物中心（San Francisco Centre ）的門店，轉而回到聯合廣場開店，並租下了Geary街58號的一處5000平方呎商用空間。這裡過去曾是時尚品牌Alexander McQueen的店面。

據其官網表示，早在2008年，John Varvatos就是在Geary街開設舊金山第一家店，直到2018年才搬到商場內。如今再度回歸街頭，品牌創意副總裁阿貝格（Karl Aberg）表示：「雖然在商場裡經營有它的好處，但回到街面上，我們能更直接地與社區互動。回歸Geary街，對品牌和團隊來說意義重大。」

對聯合廣場來說，這樣的回歸不只是個案，而是一股悄悄成形的新趨勢。除了John Varvatos，今年還有兩個品牌也將加入這波回流潮，包括知名眼鏡品牌Warby Parker和戶外服飾品牌Cotopaxi，都選擇在聯合廣場開設新店。

舊金山市府與聯合廣場聯盟為吸引品牌回歸，正推出多項計畫，包括補助裝修費、提供租金優惠、加強街區清潔與治安巡邏等等，目的就是要讓店家敢來、願留、能發展。

目前的情形不敢說聯合廣場已全面復甦，但這些品牌的到來無疑是好兆頭。一家家空店面重新點亮燈光，也點燃了不少市民對市中心復興期待。

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