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太平洋崗朱威特大宅2650萬售出 金山首季第二貴

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山太平洋崗的「朱威特大宅，3月下旬以2650萬美元成交。這是舊金山今年第一季成交房屋中第二貴紀錄。（realtor.com網站截屏）
舊金山太平洋崗的「朱威特大宅，3月下旬以2650萬美元成交。這是舊金山今年第一季成交房屋中第二貴紀錄。（realtor.com網站截屏）

位於舊金山太平洋崗（Pacific Heights）的「朱威特大宅」（Jewett House），3月下旬以2650萬美元成交。這是舊金山今年第一季成交房屋中第二貴紀錄。

舊金山紀事報報導，這棟豪宅是由全國最大的房地產經紀公司Compass經手，去年6月剛上市的時候，開價是3800萬。太平洋崗是富豪聚居的好區，這棟大宅的地址是2990 Broadway，就在普里西迪歐牆（Presidio wall）的旁邊。

這棟住宅相當新，由富豪小喬治朱威特（George Jewett Jr.）和他的夫人露西（Lucy Jewett）斥資興建，聘請建築師沃克（Sandy Walker）設計，於1987年建成。這棟四臥大宅有大約1萬平方呎的室內面積，向舊金山灣的那一面有很長的陽台，從陽台以及許多室內的房間，可以俯瞰金門大橋、馬連海岬（Marin Headlands）和舊金山灣，景觀壯闊至極。

露西於2023年以94歲遐齡去世後，這棟黃金海岸住宅由夫婦倆的兒子喬治朱威特(George Jewett)上市出售。負責的經紀人羅德威（Pete Rodway）指出，這棟豪宅擁有全方位服務酒吧、日光浴室、帶旋轉樓梯的宏偉前廳與入口、橫跨房屋寬度的室外陽台、健身房、水療中心和可容納七輛車的車庫。

小喬治朱威特是舊金山著名的商人、慈善家和航海愛好者，於2008年去世，享年81歲。他曾擔任Potlatch Corp.的董事，在林業產品上發家致富，並於1999年以副董事長的身分退休

作為帆船運動的關鍵人物，他擔任過五屆美洲杯帆船競賽主辦單位的主席，並於2005年入選名人堂。小喬治朱威特和露西以贊助藝術、教育和保育而聞名，曾襄助舊金山芭蕾舞團和蒙特瑞灣水族館等組織。

這是百老匯街2990號房產首度易主，但本年至今它的成交價只排第二名。今年1月，位於Sea Cliff Ave. 260號的秀倫斯汀豪宅（Shorenstein mansion）以3000萬美元的價格私下售出。

舊金山 百老匯 退休

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