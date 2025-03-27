廣告號稱入住考上史丹福 矽谷「學霸屋」開價489萬元 560萬元成交

房產銷售網站顯示，「學霸房」已經高價售出。（取自Redfin網站）

據SFGATE報導，在房價居高不下的舊金山灣區 ，房市競爭激烈，但近期有一處豪宅以獨特的賣點吸引了廣泛關注–「學霸屋」。這棟位於巴洛阿圖（Palo Alto）市奧爾特加苑（Ortega Court）3717號的房產於3月7日掛牌，開價489萬美元，僅僅不到三周，便以560萬美元的價格成交，比開價高出驚人的71.2萬美元。

這棟房屋之所以備受矚目，不只是因為成交價高昂，而是因為其房地產 廣告中的一個大膽宣稱：「自2017年重建以來，該房產的歷任屋主子女均考上哈佛或史丹福，為更輝煌的成就奠定基礎。」

這一敘述在網路上引發熱烈討論，許多網友將其戲稱為「學霸屋」，並認為這座房屋彷彿擁有神秘的「長春藤氣場」。在社群媒體上，有人提議該房應該登上知名房地產趣聞帳號「Zillow Gone Wild」，也有人調侃：「與其花每年12萬美元請高端升學顧問，倒不如花近500萬美元買下這棟『學霸屋』。」

巴洛阿圖是矽谷核心區域之一，房價本已居高不下，但這次的成交價仍然遠超預期。該房產的高價成交，凸顯了當地房市的競爭激烈程度，也再度印證了巴洛阿圖作為美國最具競爭力的房地產市場之一的地位。

儘管房屋與名校錄取之間並無直接關聯，但這則「學霸屋」的故事，無疑為該房產帶來了額外的吸引力，最終推高了成交價格。

專家表示，這起交易的成功不僅反映出買家對學區房的高度重視，也展現了舊金山灣區房地產市場的火爆程度。