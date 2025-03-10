聯邦資金凍結 聖縣醫療、健保和教育等影響開始顯現

南灣公園長椅上有人張貼標語，希望可以通過給富人課稅來保護聯邦醫療補助。（記者徐蓓蓓／攝影）

此前聖塔克拉拉縣曾經公告，縣執行長威廉斯（James R. Williams)預估聯邦撥款削減提案會對聖縣醫療、健保 和教育等領域的衝擊。目前這一影響正在逐步顯現。

去年聖塔克拉拉縣出資1.5億美元，收購原本計畫服務降級的東聖荷西 地區的「地區醫療中心（RMC)」，並將其納入聖塔克拉拉谷健康（SCVH)服務體系。原本計畫下月就恢復中心病人關切的創傷、心臟病和中風服務。這一收購是聖縣在面臨2.5億美元預算赤字的情況下做出的。

但如果聯邦醫療補助被凍結的話，聖塔克拉拉縣就有可能要面臨比新冠疫情時期更嚴重的預算危機。但聖縣執行長威廉斯日前對媒體表示，無論如何都會在4月1日恢復「地區醫療中心」計畫的服務。

據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖塔克拉拉縣上年度共從聯邦醫療補助獲得19億美元的資金，主要是縣屬醫院病人醫療服務的報銷費用。聖縣120億美元預算的中的33%，約合40億美元要用來運營醫院。

對於聯邦資金凍結可能帶來對醫療服務的影響，也引起了居民的一些憂慮。南灣陳先生的母親今年已經90高齡。自從去年不慎摔倒骨折後，一直在進行復健治療。中間臥床療養的一段時期。陳先生因為還在工作，也無法照顧。還好通過健保，可以有專業人士可以每周上門幫忙照顧。但陳先生目前很擔心聯邦資金凍結會影響到這項服務，那樣他就不得不支付高額費用請人幫忙。

而另一位黃女士的孩子屬於自閉症譜系兒童，需要特殊教育服務。之前為了幫助孩子申請特殊教育計畫，由於保險網路中的大醫院排隊看專家要近一年時間。黃女士夫婦不得不自費幾千美元在私立醫療機構幫孩子做了評估。後面通過學校和學區 的評估與申請程序，終於申請到學區同意為孩子配備專業的特教老師。但因為目前學區特教老師人手不足，需要新招聘老師。

然而聯邦資金凍結的計畫傳出後，黃女士聽說聖荷西一些學區已經在辭退特教老師，讓她非常不安，擔心好不容易申請到的特教計畫又要泡湯。黃女士說，簽署特教計畫時有讓她填寫是否考慮從聯邦醫療補助申請資金。她當時已經聽聞凍結資金計畫，就沒有勾選，寄希望於地方財政。但地方財政捉襟見肘的狀況，讓她非常不安。