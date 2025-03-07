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花1.44億買美超微股票賠錢 核桃加工公司提告

編譯林思牧／綜合報導
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克倫核桃去殼公司（Crain Walnut Shelling）是加州的家族農產品企業。公司主管去年突發奇想，在六個星期中把1億4400萬元投入美超微（Super Micro Computer）股票。股票暴跌後公司損失慘重，遂向法院提出訴訟索賠。

舊金山紀事報報導，這宗訴訟是去年提出的。日前在聖荷西聯邦法院審理時，法官達維拉（Edward Davila）表示：「最讓法庭擔心的是，克倫核桃去殼公司對美超微股票的投資有很多不合理之處。」法官要求公司提供其公司結構和財務狀況的文件。

這家私人堅果公司在其網站上，宣稱自己是加州最大的核桃種植和包裝商之一，其總部位於沙加緬度以北約120哩偏僻的特哈瑪縣（Tehama County）洛斯莫利諾斯鎮（Los Molinos）。它也替來自數百家其他農場的核桃加工。

根據法庭文件，這家堅果公司迅速積累了價值1.44億元的美超微股份，隨後有一家投資研究公司發布一份報告，指控美超微有會計操縱、誤導投資者和向俄羅斯出口違禁零組件等嫌疑。這些指控導致美超微股價暴跌。克倫公司表示報告刊出後它損失了4900萬元。

達維拉法官在法庭文件中寫道：「對於大型機構投資公司來說，如此迅速地將如此多的資金投入一支股票已經很不尋常，而當一家核桃公司這樣做時，怎麼會不引起人們關注？」

整個戲劇性事件始於2024年8月，當時市場研究公司興登堡（Hindenburg Research）發布了一份長篇報告，指控超微公司虛報收入並違反了先前與美國證券交易委員會達成的和解協議。報告發布後不久，美超微的股價下跌了約20%。多家公司提起訴訟以追回損失，其中包括克倫核桃。

該堅果公司在法庭文件中請求被指定為首席原告，因為它的損失遠遠超過其他投資者的損失。在證券集體訴訟中，首席原告負責監督訴訟並代表遭受損失的全體投資者。

核桃 加州 舊金山

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