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灣區樂團Green Day在馬斯克祖國南非表演 再譏諷馬斯克

編譯組╱綜合報導
來自灣區的美國著名搖滾樂團Green Day，在馬斯克的祖國南非演出時抨擊馬斯克。(取自Pexels)
來自灣區的美國著名搖滾樂團Green Day，在馬斯克的祖國南非演出時抨擊馬斯克。(取自Pexels)

「舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，來自灣區的美國著名搖滾樂團「年輕歲月」（Green Day）在特斯拉（Tesla）首席執行長馬斯克（Elon Musk）的祖國南非首次演出時，對其進行了抨擊。此舉可能會重新引發長達數年的恩怨。

樂隊主唱阿姆斯壯（Billie Joe Armstrong）在演唱這支東灣樂隊2004年的名曲「美國白痴」（American Idiot）時，將歌詞 「我不參與鄉巴佬議程 」（I'm not a part of a redneck agenda）換成了 「我不參與伊隆議程」（I′m not a part of the Elon agenda）。

Green Day樂隊與加州搖滾樂隊 Offspring和南非搖滾樂隊 Fokofpolisiekar於19日，即美國總統川普就職典禮的前一天，在南非音樂節Calabash South Africa festival上同台演出。馬斯克在川普最近的總統競選中一直是他的支持者。

這並不是阿姆斯壯第一次修改Green Day樂隊的政治歌歌詞，也不是該樂隊第一次批評馬斯克。雖然這位科技大亨尚未對最近的叫囂做出回應，但他過去曾迅速對該樂隊進行過回擊。

在去年樂隊的 「新年搖滾之夜 」演出後，馬斯克在推特上寫道：「Green Day樂隊從對機器的憤怒變成了對機器的狂熱。」在那次演出中，阿姆斯壯把 「美國白痴 」的台詞換成了 「我不參與MAGA議程」，指的是川普的 「讓美國再度偉大 」口號及其支持者。

貝斯手Mike Dirnt後來在接受「滾石」（Rolling Stone）雜誌採訪時回應了馬斯克的言論，他說：「馬斯克其實就是那台機器，我無法從中得到任何其他解釋。他對在網上說蠢話毫不避諱，管他呢。這首歌已經有20年歷史了，而我們是Green Day樂隊，這樣做理所當然。」

馬斯克在川普就職典禮上做了一個手勢，許多人將其比作納粹敬禮。面對批評，馬斯克在推特上寫道：「坦率地說，他們需要更好的骯髒伎倆。『人人都是希特勒』的這種攻擊法太累了。」

馬斯克 川普 南非

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