灣區樂團Green Day在馬斯克祖國南非表演 再譏諷馬斯克

來自灣區的美國著名搖滾樂團Green Day,在馬斯克的祖國南非演出時抨擊馬斯克。(取自Pexels)

「舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導,來自灣區的美國著名搖滾樂團「年輕歲月」(Green Day)在特斯拉(Tesla)首席執行長馬斯克 (Elon Musk)的祖國南非 首次演出時,對其進行了抨擊。此舉可能會重新引發長達數年的恩怨。

樂隊主唱阿姆斯壯(Billie Joe Armstrong)在演唱這支東灣樂隊2004年的名曲「美國白痴」(American Idiot)時,將歌詞 「我不參與鄉巴佬議程 」(I'm not a part of a redneck agenda)換成了 「我不參與伊隆議程」(I′m not a part of the Elon agenda)。

Green Day樂隊與加州搖滾樂隊 Offspring和南非搖滾樂隊 Fokofpolisiekar於19日,即美國總統川普 就職典禮的前一天,在南非音樂節Calabash South Africa festival上同台演出。馬斯克在川普最近的總統競選中一直是他的支持者。

這並不是阿姆斯壯第一次修改Green Day樂隊的政治歌歌詞,也不是該樂隊第一次批評馬斯克。雖然這位科技大亨尚未對最近的叫囂做出回應,但他過去曾迅速對該樂隊進行過回擊。

在去年樂隊的 「新年搖滾之夜 」演出後,馬斯克在推特上寫道:「Green Day樂隊從對機器的憤怒變成了對機器的狂熱。」在那次演出中,阿姆斯壯把 「美國白痴 」的台詞換成了 「我不參與MAGA議程」,指的是川普的 「讓美國再度偉大 」口號及其支持者。

貝斯手Mike Dirnt後來在接受「滾石」(Rolling Stone)雜誌採訪時回應了馬斯克的言論,他說:「馬斯克其實就是那台機器,我無法從中得到任何其他解釋。他對在網上說蠢話毫不避諱,管他呢。這首歌已經有20年歷史了,而我們是Green Day樂隊,這樣做理所當然。」

馬斯克在川普就職典禮上做了一個手勢,許多人將其比作納粹敬禮。面對批評,馬斯克在推特上寫道:「坦率地說,他們需要更好的骯髒伎倆。『人人都是希特勒』的這種攻擊法太累了。」