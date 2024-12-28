慈善家庫爾特 將任舊金山市禮賓司長

佩妮．庫爾特將出任禮賓司長。（羅偉供圖）

舊金山 當選市長丹尼爾．羅偉（Daniel Lurie）於27日宣布，任命佩妮．庫爾特（Penny Coulter）為新任禮賓司長。

羅偉說︰「我很自豪地宣布任命佩妮．庫爾特為禮賓司長。佩妮擁有豐富的全球經驗、公民活動背景，以及與舊金山藝術和文化界的深厚聯繫。她的領導將加強舊金山在國際舞台上的關係，同時展現城市獨特而充滿活力的文化身分。」

禮賓司辦公室由專業團隊支持，對維護舊金山作為世界級城市的聲譽至關重要。該團隊通過組織重大市政活動、促進國際關係、提供高品質的交流活動以及籌集財政資源，直接影響城市吸引遊客、大型會議和國際商業機會的能力。

庫爾特說︰「我很高興有機會為舊金山市服務，支持羅偉市長的工作，並提升舊金山在本地和全球的聲譽。」

作為禮賓司長，庫爾特將在市政廳歡迎來訪的外國官員、國家元首和外交使節。此外，她還將透過策畫具有吸引力的典禮和市政活動，豐富居民和遊客的體驗。她將監督全球和市政交流活動，確保其順利進行，產生深遠影響，並與城市的核心價值觀保持一致，同時致力於提升舊金山的聲譽，促進經濟復甦，強化其全球影響力。

佩妮．庫爾特是庫爾特家族基金會（The Coulter Family Foundation）主席，積極投身於以藝術和教育為重點的慈善事業。她目前擔任舊金山現代藝術博物館（San Francisco Museum of Modern Art）董事會、加州大學 舊金山分校基金會（University of California San Francisco Foundation）董事會、阿斯彭研究所（Aspen Institute）董事會，以及計畫於2027年啟動的北加州藝術家文化活動「The Further Triennial」籌備委員會的成員。

庫爾特畢業於維吉尼亞大學，曾就讀於帕森設計學院（Parsons School of Design）。在搬到舊金山之前，她是新奧爾良一家設計公司的聯合創始人和經營者。作為新奧爾良的原住民 ，佩妮與丈夫吉姆在30多年前定居舊金山。現今，他們與三個孩子和三個孫子女都住在舊金山。