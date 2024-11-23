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駕照簡寫San Fran 威善高譴責DMV不尊重金山

編譯組／綜合報導
DMV駕照上San Francisco被簡寫成San Fran，遭到州參議員威善高斥責，認為不尊重舊金山。(圖取自威善高臉書)
DMV駕照上San Francisco被簡寫成San Fran，遭到州參議員威善高斥責，認為不尊重舊金山。(圖取自威善高臉書)

若把舊金山簡稱為「San Fran」，可能會被憤怒居民駁斥。這是加州車輛管理局(California Department of Motor Vehicles，簡稱DMV)最近發生的事。因為這個簡稱出現在部分居民的駕駛執照上，並引來舊金山市民與民選官員譴責。

「舊金山紀事報」報導，加州參議員威善高(Scott Wiener)日前致信DMV局長高登(Steve Gordon)，信中措辭尖銳，抱怨近幾個月以來，至少有六名選民取得駕照，但內容「包含令人沮喪的內容，當局並未對San Francisco這個城市名稱，表達自我尊重。」

這個令人苦惱內容，是在駕照地址中使用簡寫「San Fran」。威善高發信寫道，他認為DMV在官方文件、特別是身分證明文件上，使用這個令人難以忍受的用字、簡寫舊金山這個偉大的城市。他要求DMV立即停止並終止所有使用「San Fran」簡寫。

威善高並提供DMV「可被接受」(acceptable)的簡寫參考用法。包括：

‧San Francisco(首選用法)

‧The City

‧City by the Bay

‧Best City in The World

‧Frisco(只有舊金山當地人才較常使用的簡寫用法)

針對威善高的指責，DMV立即做出回應，承認錯誤並表示已改正。發言人高爾(Anita Gore)透過電郵告訴「舊金山紀事報」，DMV同意，無論傾向喜歡The Bay、SF、或The City等簡寫用法，「San Francisco」才是駕駛執照上的最好寫法。

她表示，近期內有少數人駕照出現城市縮寫問題，DMV已進行修正，收到城市縮寫不正確駕照者、可前往DMV辦公室免費更換。

DMV並未透露冒犯性字詞用法是如何發生，用此簡寫者是否來自南加州或灣區以外地點。

「舊金山紀事報」詢問正在競選連任的威善高是否願意詳述有關城市名稱簡寫，他並未回應。但表示舊金山居民都是溫和的人，「但當這個城市名稱出現錯誤時，頭上花朵很快會綻放。」(but the flowers in our hair come out quickly when The City is so egregiously misname.)

DMV 舊金山 駕照

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