駕照簡寫San Fran 威善高譴責DMV不尊重金山

DMV駕照上San Francisco被簡寫成San Fran,遭到州參議員威善高斥責,認為不尊重舊金山。(圖取自威善高臉書)

若把舊金山 簡稱為「San Fran」,可能會被憤怒居民駁斥。這是加州車輛管理局(California Department of Motor Vehicles,簡稱DMV )最近發生的事。因為這個簡稱出現在部分居民的駕駛執照上,並引來舊金山市民與民選官員譴責。

「舊金山紀事報」報導,加州參議員威善高(Scott Wiener)日前致信DMV局長高登(Steve Gordon),信中措辭尖銳,抱怨近幾個月以來,至少有六名選民取得駕照 ,但內容「包含令人沮喪的內容,當局並未對San Francisco這個城市名稱,表達自我尊重。」

這個令人苦惱內容,是在駕照地址中使用簡寫「San Fran」。威善高發信寫道,他認為DMV在官方文件、特別是身分證明文件上,使用這個令人難以忍受的用字、簡寫舊金山這個偉大的城市。他要求DMV立即停止並終止所有使用「San Fran」簡寫。

威善高並提供DMV「可被接受」(acceptable)的簡寫參考用法。包括:

‧San Francisco(首選用法)

‧The City

‧City by the Bay

‧Best City in The World

‧Frisco(只有舊金山當地人才較常使用的簡寫用法)

針對威善高的指責,DMV立即做出回應,承認錯誤並表示已改正。發言人高爾(Anita Gore)透過電郵告訴「舊金山紀事報」,DMV同意,無論傾向喜歡The Bay、SF、或The City等簡寫用法,「San Francisco」才是駕駛執照上的最好寫法。

她表示,近期內有少數人駕照出現城市縮寫問題,DMV已進行修正,收到城市縮寫不正確駕照者、可前往DMV辦公室免費更換。

DMV並未透露冒犯性字詞用法是如何發生,用此簡寫者是否來自南加州或灣區以外地點。

「舊金山紀事報」詢問正在競選連任的威善高是否願意詳述有關城市名稱簡寫,他並未回應。但表示舊金山居民都是溫和的人,「但當這個城市名稱出現錯誤時,頭上花朵很快會綻放。」(but the flowers in our hair come out quickly when The City is so egregiously misname.)