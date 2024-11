性別認同議題教學 學童家長籲教師應對個人偏好有所保留

庫比蒂諾聯合學區家長在校委會建言,涉及適齡敏感與爭議議題,教師應有所保留。(取自庫比蒂諾聯合學區臉書)

在近來舉行一場庫比蒂諾聯合學區 委員會議上,一名家長提出警告,建議教師與校方管理人員、尊重學生家長,並敦促校董會通過政策,在涉及學童的適齡敏感與具爭議話題時,教師應對個人偏好有所保留,相關議題內容可能不適合年幼孩童與其家長。

「舊金山紀事報」報導,家長在會上建議保留教師個人偏好的評論,為間接針對學區內一名非二元性別(nonbinary)跨性別教師。對此,與會者反應不一,反映社區意見分歧,以及有關性別認同 與政治的全國對話。

這場爭論的中心人物為在Dilworth小學教導TK班級四歲學生的教師。家長抱怨上課內容不適合幼兒。此教師已於8月開始休假。不過,支持老師人士,包括許多兒童早期發展與教育專家認為,批評似乎是針對教師的性別認同,而非所教導內容。

然而,家長們在學委會議與致信學區內容指出,任何超出二元性別的對話、都不適合這個年齡的學生。一名家長在9月會議上稱,有孩子仍相信聖誕老人的存在。他們的年紀太小、無法了解非二元性別認同。許多家長投訴一張學校課堂上,海報內容有關老師評論關於男生穿裙子是可以的。

在學區調查投訴期間,這名教師仍在停職休假中。學區並未針對此事發表評論,僅確認該名老師在調查期間正在休假。

庫比蒂諾聯合學區總監Stacy Yao在一封與家長分享的信中表示,關於性取向、性別認同與性別表達的教師與材料,並未獲學區批准用於TK教學(“not approved" by the district for transitional kindergarten)。基於加州 指引,這些議題不適合TK年齡學生,並且不被教導。

但是,州與地方法規另有建議,有關幼兒教育性別的州標準重點討論,常見陳規定型觀念與偏見,以及性別在社會與情感發展中的作用。因此,學區可制定推展部分材料或課程政策。

學術政策專家認為,家長可選擇讓孩子不接受某些教育內容,例如性教育或其他敏感話題,但性別不屬於此類。專家們普遍表示,在學齡前與TK階段、甚至更早,開始與孩童討論性別是合適的。