反川普抗議者聚集柏克萊加大和聖荷西 誓言反對法西斯主義

川普在選舉中擊敗副總統賀錦麗當選總統後一天,抗議者於周三晚間在聖荷西和柏克萊走上街頭,向兩大政黨發出公開抗議。(電視新聞截圖)

「信使報」(Mercury News)報導,川普 (Donald Trump)在選舉中擊敗副總統賀錦麗(Kamala Harris)當選總統後一天,抗議者於6日晚間在聖荷西 和柏克萊走上街頭,向兩大政黨發出公開抗議。

日落前後,約100名抗議者聚集在聖荷西South King路和Story路交叉口附近;約20名抗議者和反抗議者聚集在柏克萊加大 Sproul Hall大樓的台階上。

周二晚間,隨著計票結果的陸續公布,灣區各地的人們紛紛參加了觀望派對。周三清晨,川普獲勝的消息傳出,灣區各地民眾迅速組織集會,抗議這位前總統。

在州政府官員開始為川普第二次當選總統做準備的同時,加州通過了打擊犯罪和擴大全州環境保護的立法。

在聖荷西,抗議者站在繁忙的十字路口旁,舉著寫有 「全民合法化!拒絕邊境軍事化 」和 「立即停火 」的標語牌。其他人則舉著標語,敦促撤資和停止美國對以色列的援助。人群不時高呼 「不再驅逐」。

此次抗議活動由「矽谷移民委員會」(Silicon Valley Immigration Committee)、「人人合法化組織」(Legalization for All)、「聖荷西反戰組織」(San Jose Against War)等多個團體聯合組織。

抗議者隨後開始遊行,沿著人行道和高速公路立交橋下往Mexican Heritage Plaza廣場方向走去。

聖荷西州立大學學生民主社會分會主席、22歲的杜羅揚(John Duroyan)說:「我們在這裡反對種族主義、反動的總統。他將使種族滅絕升級,他將使各種美國人,特別是移民、工人、同性戀者的處境更加糟糕。」

杜羅揚敦促擴大所有移民的權利,無論是否有證;其他人則關注民主黨對加薩戰爭的反應。

呼籲政府從以色列撤資的組織「聖荷西反戰」的Philip Nguyen在演講中說,「在巴勒斯坦問題上,兩黨是一黨」。

在柏克萊,「捍衛平權行動、融合和移民權利聯盟」(Coalition to Defend Affirmative Action, Integration and Immigrant Rights)和 「不擇手段爭取公平聯盟」(Fight for Equity By Any Means Necessary)組織了這次集會,抗議兩大政黨的政策。

抗議活動開始時,四名抗議者試圖帶頭高呼 「不要川普,不要三K黨,不要法西斯美國 」,和 「驅逐出境?見鬼去吧!唐納德-川普必須下台」,大約50名圍觀者在旁觀看。

和平示威遭到了四名男子的小規模反抗議,他們舉著寫有「你的權利沒問題」和「川普贏了,回家吧」的牌子。

2016年川普當選獲勝後,成千上萬的人聚集在舊金山、屋崙、柏克萊和聖荷西,抗議他的當選。在屋崙,抗議活動持續了數天,導致30人被捕。