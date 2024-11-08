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記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

反川普抗議者聚集柏克萊加大和聖荷西 誓言反對法西斯主義

編譯組╱綜合報導
川普在選舉中擊敗副總統賀錦麗當選總統後一天，抗議者於周三晚間在聖荷西和柏克萊走上街頭，向兩大政黨發出公開抗議。（電視新聞截圖）
川普在選舉中擊敗副總統賀錦麗當選總統後一天，抗議者於周三晚間在聖荷西和柏克萊走上街頭，向兩大政黨發出公開抗議。（電視新聞截圖）

「信使報」（Mercury News）報導，川普（Donald Trump）在選舉中擊敗副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選總統後一天，抗議者於6日晚間在聖荷西和柏克萊走上街頭，向兩大政黨發出公開抗議。

日落前後，約100名抗議者聚集在聖荷西South King路和Story路交叉口附近；約20名抗議者和反抗議者聚集在柏克萊加大Sproul Hall大樓的台階上。

周二晚間，隨著計票結果的陸續公布，灣區各地的人們紛紛參加了觀望派對。周三清晨，川普獲勝的消息傳出，灣區各地民眾迅速組織集會，抗議這位前總統。

在州政府官員開始為川普第二次當選總統做準備的同時，加州通過了打擊犯罪和擴大全州環境保護的立法。

在聖荷西，抗議者站在繁忙的十字路口旁，舉著寫有 「全民合法化！拒絕邊境軍事化 」和 「立即停火 」的標語牌。其他人則舉著標語，敦促撤資和停止美國對以色列的援助。人群不時高呼 「不再驅逐」。

此次抗議活動由「矽谷移民委員會」（Silicon Valley Immigration Committee）、「人人合法化組織」（Legalization for All）、「聖荷西反戰組織」（San Jose Against War）等多個團體聯合組織。

抗議者隨後開始遊行，沿著人行道和高速公路立交橋下往Mexican Heritage Plaza廣場方向走去。

聖荷西州立大學學生民主社會分會主席、22歲的杜羅揚（John Duroyan）說：「我們在這裡反對種族主義、反動的總統。他將使種族滅絕升級，他將使各種美國人，特別是移民、工人、同性戀者的處境更加糟糕。」

杜羅揚敦促擴大所有移民的權利，無論是否有證；其他人則關注民主黨對加薩戰爭的反應。

呼籲政府從以色列撤資的組織「聖荷西反戰」的Philip Nguyen在演講中說，「在巴勒斯坦問題上，兩黨是一黨」。

在柏克萊，「捍衛平權行動、融合和移民權利聯盟」（Coalition to Defend Affirmative Action, Integration and Immigrant Rights）和 「不擇手段爭取公平聯盟」（Fight for Equity By Any Means Necessary）組織了這次集會，抗議兩大政黨的政策。

抗議活動開始時，四名抗議者試圖帶頭高呼 「不要川普，不要三K黨，不要法西斯美國 」，和 「驅逐出境？見鬼去吧！唐納德-川普必須下台」，大約50名圍觀者在旁觀看。

和平示威遭到了四名男子的小規模反抗議，他們舉著寫有「你的權利沒問題」和「川普贏了，回家吧」的牌子。

2016年川普當選獲勝後，成千上萬的人聚集在舊金山、屋崙、柏克萊和聖荷西，抗議他的當選。在屋崙，抗議活動持續了數天，導致30人被捕。

聖荷西 川普 柏克萊加大

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