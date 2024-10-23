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燒烤架有鳥屍 CDC點名10艘「最骯髒遊輪」

舊金山訊
CDC今年進行了衛生檢查後，近日公布了10艘最髒遊輪名單。（示意圖取自Pexels）
CDC今年進行了衛生檢查後，近日公布了10艘最髒遊輪名單。（示意圖取自Pexels）

聯邦疾病防治中心(CDC)在對114艘遊輪進行了衛生檢查後，於近日公布了10艘最髒遊輪名單，您中招了吗？

在該機構最新版本的輪船衛生計畫（Vessel Sanitation Program）中，CDC根據清潔度對遊輪進行0-100分的評比，其中10艘船得分低於89分。根據CDC的規定，86分或更高的分數被視為「令人滿意」（satisfactory），任何低於該分數的分數都視為不合格。

CDC在今年的調查中發現衛生條件最差的遊輪是Hapag-Lloyd Cruises運營的Hanseatic Inspiration號，僅得62分。CDC認定的第二髒遊輪是Balearia加勒比海公司營運的Bahama Mama，得分為69分。Un-Cruise Adventures營運的Safari Endeavour以79分排名第三。

在CDC最髒遊輪名單上剩下七艘遊輪，得分雖然高於「滿意」水平，但表現仍然較差。依次為AIDAaura、Caribbean Princess,、Carnival Breeze、Evrima、Kydon、 MSC Magnifica和the National Geographic Sea Lion。

得分只能說明一部分問題，報告中列出了其中一些遊輪上令人震驚的違規行為，包括啤酒龍頭沾滿汙垢、廚房和泳池酒吧裡發現活或死的昆蟲 、燒烤架上有一隻長滿蛆蟲的腐爛的鳥、泳池毛髮過濾消毒記錄缺失、食物沒有被適當儲存或冷卻。報告發布後，多家郵輪業者表示將調查上述失誤。

值得注意的是，報告還指出超過20艘滿分100分的遊輪：Carnival Spirit、Zuiderdam、Viking Orion、Seabourn Odyssey、Norwegian Jewel、Oceania Regatta、Radiance of the Seas、MSC Meraviglia、Norwegian Bliss、MSC Seashore、Norwegian Sky、Brilliance of the Seas、Viking Polaris、Celebrity Equinox、Norwegian Escape、Explora I、Disney Fantasy、Celebrity Ascent、Viking Sky、Celebrity Beyond、Voyager of the Seas、Carnival Panorama。

CDC的輪船衛生計畫每年對遊輪運作進行檢查，以確保其維持衛生標準，預防和控制可能導致腹瀉、腹痛和發燒的胃腸道 (GI) 疾病的傳播。

CDC 聯邦疾病防治中心 Disney

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