燒烤架有鳥屍 CDC點名10艘「最骯髒遊輪」

CDC今年進行了衛生檢查後,近日公布了10艘最髒遊輪名單。(示意圖取自Pexels)

聯邦疾病防治中心 (CDC )在對114艘遊輪進行了衛生檢查後,於近日公布了10艘最髒遊輪名單,您中招了吗?

在該機構最新版本的輪船衛生計畫(Vessel Sanitation Program)中,CDC根據清潔度對遊輪進行0-100分的評比,其中10艘船得分低於89分。根據CDC的規定,86分或更高的分數被視為「令人滿意」(satisfactory),任何低於該分數的分數都視為不合格。

CDC在今年的調查中發現衛生條件最差的遊輪是Hapag-Lloyd Cruises運營的Hanseatic Inspiration號,僅得62分。CDC認定的第二髒遊輪是Balearia加勒比海公司營運的Bahama Mama,得分為69分。Un-Cruise Adventures營運的Safari Endeavour以79分排名第三。

在CDC最髒遊輪名單上剩下七艘遊輪,得分雖然高於「滿意」水平,但表現仍然較差。依次為AIDAaura、Caribbean Princess,、Carnival Breeze、Evrima、Kydon、 MSC Magnifica和the National Geographic Sea Lion。

得分只能說明一部分問題,報告中列出了其中一些遊輪上令人震驚的違規行為,包括啤酒龍頭沾滿汙垢、廚房和泳池酒吧裡發現活或死的昆蟲 、燒烤架上有一隻長滿蛆蟲的腐爛的鳥、泳池毛髮過濾消毒記錄缺失、食物沒有被適當儲存或冷卻。報告發布後,多家郵輪業者表示將調查上述失誤。

值得注意的是,報告還指出超過20艘滿分100分的遊輪:Carnival Spirit、Zuiderdam、Viking Orion、Seabourn Odyssey、Norwegian Jewel、Oceania Regatta、Radiance of the Seas、MSC Meraviglia、Norwegian Bliss、MSC Seashore、Norwegian Sky、Brilliance of the Seas、Viking Polaris、Celebrity Equinox、Norwegian Escape、Explora I、Disney Fantasy、Celebrity Ascent、Viking Sky、Celebrity Beyond、Voyager of the Seas、Carnival Panorama。

CDC的輪船衛生計畫每年對遊輪運作進行檢查,以確保其維持衛生標準,預防和控制可能導致腹瀉、腹痛和發燒的胃腸道 (GI) 疾病的傳播。