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BART裝加固收費門防逃票 測試效果佳 50站2025年底前完成裝設

編譯林思牧／綜合報導
灣區捷運BART去年底試行裝設加固收費門，以杜絕逃票，效果不錯。目前已在市政中心/聯合廣場站開始正式安裝。(bart.gov)
灣區捷運BART去年底試行裝設加固收費門，以杜絕逃票，效果不錯。目前已在市政中心/聯合廣場站開始正式安裝。(bart.gov)

灣區捷運BART目前的收費口很容易被欺瞞，BART每年因逃票損失的營業額應該至少有幾百萬元。加固型收費門目前正在市政中心/聯合廣場站(Civic Center/UN Plaza Station)安裝，BART系統的50個車站都必須在2025年底前完成新門裝設作業。

舊金山紀事報報導，市政中心/聯合廣場站是逃票最嚴重的車站，因此優先安裝這種堅固的7.5呎高不鏽鋼材質收費門。該站一共有三個入口，上周靠近第七街的入口已安裝完成。這種門把上下的空間都幾乎封閉，不能跳越過也不能從底下爬過，也不可能被人強行撞開，要逃票幾乎不可能。

以BART的工作效率，要在明年底前完成所有車站的裝設工作，似乎相當勉強。不過這個截止期是不准錯過的，否則州議會給BART的3億5200萬元撥款會被阻擋。BART預期從2026年起會有嚴峻的赤字，因此必須在2026年起始之前，杜絕逃票的漏洞。

這種加固收費門，第一個是去年12月在西屋崙站(West Oakland Station)裝設測試的。從那時到2024年6月，進口和出口的刷卡數目，比前一年同期淨增了12萬人次。不過目前市政中心/聯合廣場站的三個入口中只完成了一個，紀事報的記者日前前往觀察時，發現絕大多數的乘客都是從兩個還未裝設新門的入口進去，記者還親眼目擊有幾人跳過魚鰭狀轉柵(finlike turnstiles)逃票。

其他逃票嚴重的車站，是下一批裝設新門的地點：屋崙的水果谷站(Fruitvale Station)、舊金山的第24街站(24th Street Station)和列治文站(Richmond Station)，以及紅線和黃線的終點站(terminus for the Red and Orange lines)。

舊金山 屋崙 灣區

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