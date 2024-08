BART裝加固收費門防逃票 測試效果佳 50站2025年底前完成裝設

灣區捷運BART去年底試行裝設加固收費門,以杜絕逃票,效果不錯。目前已在市政中心/聯合廣場站開始正式安裝。(bart.gov)

灣區 捷運BART目前的收費口很容易被欺瞞,BART每年因逃票損失的營業額應該至少有幾百萬元。加固型收費門目前正在市政中心/聯合廣場站(Civic Center/UN Plaza Station)安裝,BART系統的50個車站都必須在2025年底前完成新門裝設作業。

舊金山 紀事報報導,市政中心/聯合廣場站是逃票最嚴重的車站,因此優先安裝這種堅固的7.5呎高不鏽鋼材質收費門。該站一共有三個入口,上周靠近第七街的入口已安裝完成。這種門把上下的空間都幾乎封閉,不能跳越過也不能從底下爬過,也不可能被人強行撞開,要逃票幾乎不可能。

以BART的工作效率,要在明年底前完成所有車站的裝設工作,似乎相當勉強。不過這個截止期是不准錯過的,否則州議會給BART的3億5200萬元撥款會被阻擋。BART預期從2026年起會有嚴峻的赤字,因此必須在2026年起始之前,杜絕逃票的漏洞。

這種加固收費門,第一個是去年12月在西屋崙 站(West Oakland Station)裝設測試的。從那時到2024年6月,進口和出口的刷卡數目,比前一年同期淨增了12萬人次。不過目前市政中心/聯合廣場站的三個入口中只完成了一個,紀事報的記者日前前往觀察時,發現絕大多數的乘客都是從兩個還未裝設新門的入口進去,記者還親眼目擊有幾人跳過魚鰭狀轉柵(finlike turnstiles)逃票。

其他逃票嚴重的車站,是下一批裝設新門的地點:屋崙的水果谷站(Fruitvale Station)、舊金山的第24街站(24th Street Station)和列治文站(Richmond Station),以及紅線和黃線的終點站(terminus for the Red and Orange lines)。