產量下降 蘇諾瑪卡萊爾酒莊恐停釀關閉

蘇諾瑪縣知名卡萊爾酒莊,是加州金粉黛葡萄園的主要生產商之一,釀造葡萄酒深受顧客喜愛。(取自卡萊爾酒莊臉書)

「卡萊爾酒莊」(Carlisle Winery)擁有者麥可與肯達爾(Mike and Kendall Officer)日前宣布,他們將「可能」(likely)在2024年收穫季節之後,停止釀酒,如此才可以退休 。

「舊金山 紀事報」報導,對於像卡萊爾酒莊這樣一個加州 知名酒莊來說,直接關閉而不是賣給其他業主,並不常見。這對夫婦的決定,反映加州葡萄酒市場陷入困境的現狀。他們並非唯一沒有找到買家的退休葡萄酒商,灣區另一家知名小型酒莊「Edmunds St. John」也宣布在今年稍早關閉。

但是,麥可堅持認為,卡萊爾的情況是獨特的。酒莊在財務狀況保持良好,但似乎無法產生足夠的金粉黛葡萄(Zin)。有多方有興趣買家提出收購卡萊爾,但最終,關閉似乎是更好的選擇。有鑑於其他酒莊收購情況,他對收購持謹慎態度,認為「品牌可能因此被消失不見。」(the brand is driven into the ground and trashed.)

相反的,肯達爾夫婦希望按照自己的方式,讓卡萊爾酒莊沉澱下來。他們認為,酒莊「完全是出於對葡萄酒熱情而誕生,這並不是可透過銷售來轉移的東西。結束似乎適合的方式。」

卡萊爾曾是一個難以置信的成功故事。儘管其後來成為加州金粉黛葡萄園的主要生產商之一,但起步並不特別。

1987年,肯達爾夫婦在位於舊金山濱海區公寓的食物垃圾桶、發酵100磅金粉黛葡萄,但鄰居不喜歡他們廚房散發出的氣味,索性將家庭釀酒廠搬到柏克萊朋友的地下車庫,之後又搬至聖他路薩(Santa Rosa),在那裡有自己的車庫,但持續搭巴士前往舊金山上班、擔任軟體工程師。

1998年,他們將家庭釀酒愛好轉為真正的商業業務,同年在俄羅斯河谷(Russian River Valley)購買一塊9.5畝的葡萄園。2004年,當麥可辭去工作時,卡萊爾酒莊已建立良好聲譽與忠實粉絲。除了卡萊爾的特色產品金粉黛之外,酒莊還有其他風格的葡萄酒。

然而,目前在全國範圍,金粉黛熱潮已不如以往。產業分析數據顯示,2017-2023年間,紅色金粉黛銷售量下降約33%,不過,卡萊爾將85%庫存售出給固定顧客,因此在一定程度上不受影響。

雖然卡萊爾的一般年份產量約8000箱,但酒莊到2024年將僅生產約2700箱,未來三、四年仍將有卡萊爾葡萄酒販售。

退休後,肯達爾夫婦期待自1987年以來、第一次自由的秋天,想在秋季松露季節前往義大利。儘管他們未出售卡萊爾品牌,但位在Windosr的製酒廠已列在市場。他們最終可能將出售卡萊爾酒莊,但並不急迫,並透露也許繼續兼職釀造少量葡萄酒。