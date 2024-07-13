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賈伯斯遺孀砸7000萬買房 打破金山最貴銷售紀錄

編譯組／綜合報導
有報導透露，蘋果共同創辦人賈伯斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)
有報導透露，蘋果共同創辦人賈伯斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

有報導透露，蘋果共同創辦人賈伯斯的遺孀勞倫(Laurene Powell Jobs)以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。

舊金山紀事報引述華爾街日報來自匿名消息來源稱，該房產由億萬富翁藝術收藏家琳德曼(George Lindemann)女兒巴尼特(Sloan Lindemann Barnett)與夫婿、保健品公司「Shaklee」執行長羅傑(Roger Barnett)未上市售出(sold off-market)。

房地產紀錄顯示，巴尼特家族於2011年以3300萬收購地址在：2840 Broadway的西班牙文藝復興宮殿式建築。這座大型莊園擁有白色瑪瑙牆板、鏡面裝飾，並且可一覽金門大橋景色。

據消息人士透露，巴尼特夫婦出售這處房產、最初尋求要價超過1億元。

「建築文摘」(Architectural Digest)在2021年1月文章指出，這棟豪宅被描述為「美國最美麗的房屋」(the most beautiful house in America)。

這間房產位置就在甲骨文創辦人億萬富翁艾利森(Larry Ellison)先前擁有房屋旁邊，鄰近蘋果設計師伊夫(Jonathan Ive)位在舊金山知名「億萬富翁街」(Billionaire's Row)的住房。這座豪宅建於1916年，曾由國際社會名媛暨高級時裝收藏家羅斯克蘭斯(Dodie Rosekrans)擁有，並在巴尼特夫婦擁有房產期間，進行整修。

勞倫今年60歲，為專注投資、慈善事業與倡議活動組織「Emerson Collective」創辦人。她在史丹福大學就學期間，在史大商學院一場演講邂逅了賈伯斯，兩人於1991年結婚，共同育有三個孩子。賈伯斯於2011年過世。

這筆房地產交易打破之前舊金山最貴銷售紀錄。先前紀錄為一處位在太平洋高地房產，2021年以4350萬元售出。

今年稍早，勞倫在南加州馬里布(Malibu)天堂灣(Paradise Cove)買進一處價值9400萬元的海邊房屋，鄰近她目前擁有房產。她於2018年在舊金山Russian Hill社區買進一間1650萬元房屋。

勞倫曾在反思自己財富時說：「我與金錢的關係，是一個自給自足的工具，但不是代表自身的一部分。」(My relationship with money is that it's a tool to be self-sufficient, but it's not something that is a part of who I am.)

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