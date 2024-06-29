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全美柔道推手 104歲日裔教練Yosh過世

編譯組／綜合報導
內田義弘克服了二戰時期的種族偏見，提升了柔道在美國的地位。（電視新聞截圖）
內田義弘克服了二戰時期的種族偏見，提升了柔道在美國的地位。（電視新聞截圖）

據信使報（Mercury News）報導，聖荷西州立大學（San Jose State University）的畢業生、斯巴達隊（Spartans）的前任教練內田義弘（Yoshihiro Uchida）於周四（27日）上午去世。他克服了二戰時期的種族偏見，提升了柔道（Judo）在美國的地位。SJSU柔道項目和美國柔道聯合會（United States Judo Federation）宣布了內田的去世，他享年104歲。

這位被稱為 「Yosh 」的柔道大師，80多年來一直是SJSU的常客，他將學校打造成了柔道運動的全國強校，並在1964年東京奧運會上首次亮相。

這位身高5呎2吋的黑帶高手在1960年組織了首屆大學生全國錦標賽，帶領SJSU奪得了40多個冠軍中的第一個。他將南灣變成了柔道的培養基地，孕育了眾多奧運選手，其中包括已退休的美國參議員、科羅拉多州共和黨人坎貝爾（Ben Nighthorse Campbell）。

內田也是聖荷西著名的商人，曾幫助推動日本城的發展。自60年前擔任美國隊教練以來，內田參加了除了遭到抵制的1980年莫斯科奧運會、2008年北京奧運會和2020年東京奧運會以外的每一屆夏季奧運會。

內田1920年4月1日出生於加利西科（Calexico），但他的青年時代是在Garden Grove度過的，他的家人在那裡種植草莓和番茄。內田是日本移民五個子女中的一個，10歲時開始學習柔道。

1940年，他開始在SJSU攻讀化學工程專業，不久成為學校柔道項目的學生教練。後又成為了一名摔跤校隊隊員，同時還擔任了SJSU警察管理專業的柔道教練。

日本偷襲夏威夷珍珠港後，美國陸軍徵召內田入伍，在一支隔離部隊服役四年。與此同時，他的其他家庭成員被送往拘留營。內田說：「那是一個可怕的時刻，因為我們不知道軍隊或政府會對我們做什麼。」

服役結束後，內田回到SJSU，重新開始攻讀生物科學學位，並發展SJSU的柔道項目。1947年畢業後，內田繼續教授柔道。

在加州大學柔道和摔跤教練斯通（Henry Stone）的指導下，內田創建了一個有組織的重量級別系統，將柔道變成了一項公認的運動，並允許根據技術而非單純的力量來評判運動員。到1953年，SJSU贊助了第一屆全國AAU錦標賽。1962年，內田組織了第一屆全國大學生柔道錦標賽，兩年後，柔道成為奧運會項目，他擔任美國隊教練。

在發展SJSU柔道項目的同時，內田也開始了自己的商業生涯。他認為最好的選擇是擁有自己的公司，而不是依賴他人。1956年，內田接管了一家醫學實驗室，並將其發展成為一家成功的企業。

到1989年，他以3000萬元的價格將自己的連鎖實驗室賣給了Unilab公司。內田還是聖荷西日本町公司（San Jose Nihonmachi Corporation）的一員，該公司幫助振興了日本城。

他於1996年創建了矽谷日裔美國人商會（Japanese American Chamber of Silicon Valley），並成立了全國大學生柔道協會（National Collegiate Judo Association）。

1986年，內田被日本天皇授予 「金綬聖寶勳章」（Order of the Sacred Treasure with Gold Rays），以表彰他對柔道和日本文化在全世界的發展所做出的貢獻。

四屆奧運會冠軍斯溫（Mike Swain）說：「一個人能夠建立起一個龐大的社區，並使之不斷擴展，這真是太神奇了。」

東京奧運 日本 聖荷西

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