全美柔道推手 104歲日裔教練Yosh過世

內田義弘克服了二戰時期的種族偏見,提升了柔道在美國的地位。(電視新聞截圖)

據信使報(Mercury News)報導,聖荷西 州立大學(San Jose State University)的畢業生、斯巴達隊(Spartans)的前任教練內田義弘(Yoshihiro Uchida)於周四(27日)上午去世。他克服了二戰時期的種族偏見,提升了柔道(Judo)在美國的地位。SJSU柔道項目和美國柔道聯合會(United States Judo Federation)宣布了內田的去世,他享年104歲。

這位被稱為 「Yosh 」的柔道大師,80多年來一直是SJSU的常客,他將學校打造成了柔道運動的全國強校,並在1964年東京奧運 會上首次亮相。

這位身高5呎2吋的黑帶高手在1960年組織了首屆大學生全國錦標賽,帶領SJSU奪得了40多個冠軍中的第一個。他將南灣變成了柔道的培養基地,孕育了眾多奧運選手,其中包括已退休的美國參議員、科羅拉多州共和黨人坎貝爾(Ben Nighthorse Campbell)。

內田也是聖荷西著名的商人,曾幫助推動日本 城的發展。自60年前擔任美國隊教練以來,內田參加了除了遭到抵制的1980年莫斯科奧運會、2008年北京奧運會和2020年東京奧運會以外的每一屆夏季奧運會。

內田1920年4月1日出生於加利西科(Calexico),但他的青年時代是在Garden Grove度過的,他的家人在那裡種植草莓和番茄。內田是日本移民五個子女中的一個,10歲時開始學習柔道。

1940年,他開始在SJSU攻讀化學工程專業,不久成為學校柔道項目的學生教練。後又成為了一名摔跤校隊隊員,同時還擔任了SJSU警察管理專業的柔道教練。

日本偷襲夏威夷珍珠港後,美國陸軍徵召內田入伍,在一支隔離部隊服役四年。與此同時,他的其他家庭成員被送往拘留營。內田說:「那是一個可怕的時刻,因為我們不知道軍隊或政府會對我們做什麼。」

服役結束後,內田回到SJSU,重新開始攻讀生物科學學位,並發展SJSU的柔道項目。1947年畢業後,內田繼續教授柔道。

在加州大學柔道和摔跤教練斯通(Henry Stone)的指導下,內田創建了一個有組織的重量級別系統,將柔道變成了一項公認的運動,並允許根據技術而非單純的力量來評判運動員。到1953年,SJSU贊助了第一屆全國AAU錦標賽。1962年,內田組織了第一屆全國大學生柔道錦標賽,兩年後,柔道成為奧運會項目,他擔任美國隊教練。

在發展SJSU柔道項目的同時,內田也開始了自己的商業生涯。他認為最好的選擇是擁有自己的公司,而不是依賴他人。1956年,內田接管了一家醫學實驗室,並將其發展成為一家成功的企業。

到1989年,他以3000萬元的價格將自己的連鎖實驗室賣給了Unilab公司。內田還是聖荷西日本町公司(San Jose Nihonmachi Corporation)的一員,該公司幫助振興了日本城。

他於1996年創建了矽谷日裔美國人商會(Japanese American Chamber of Silicon Valley),並成立了全國大學生柔道協會(National Collegiate Judo Association)。

1986年,內田被日本天皇授予 「金綬聖寶勳章」(Order of the Sacred Treasure with Gold Rays),以表彰他對柔道和日本文化在全世界的發展所做出的貢獻。

四屆奧運會冠軍斯溫(Mike Swain)說:「一個人能夠建立起一個龐大的社區,並使之不斷擴展,這真是太神奇了。」