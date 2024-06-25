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一夜身家暴漲 Nvidia員工：不覺富有 但滿足有安全感

編譯組／綜合報導
在過去的一年半裡，輝達在股票市場上贏得了巨大的價值，其員工也因此變得非常富有。（取自官網）
在過去的一年半裡，輝達在股票市場上贏得了巨大的價值，其員工也因此變得非常富有。（取自官網）

據SFGATE報導，在過去的一年半裡，輝達（Nvidia）在股票市場上贏得了巨大的價值，其員工也因此變得非常富有，以至於全國性的新聞媒體都在挖掘供職這家聖他克拉拉公司的工程師們的個人生活。

紐約雜誌（New York Magazine）上周四（20日）刊登了一篇題為「Nvidia工程師致富是什麼滋味」（What It’s Like to Get Rich As an Nvidia Engineer）的文章。這篇長達1300字的文章講述了一位居住在舊金山、20多歲的不具名員工的故事。和這家晶片製造商的其他員工一樣，他目睹了世界對人工智慧（AI）技術的興趣和投資推動了公司價值和員工股權的上漲，Nvidia的股票價值現在是2023年初的8倍。

科技界充滿了一夜暴富的故事，但這些故事通常圍繞著創業公司的早期員工或適時的風險投資。但在Nvidia，成千上萬的人正在獲得改變其生活的意外之財。大公司的技術人員通常會以公司股權的形式獲得一大筆報酬，但像在Nvidia這樣的公司，股市突然大漲意味著員工突然坐擁金礦。接受「紐約雜誌」採訪的工程師於2021年開始在該公司工作，他告訴該媒體，他有160萬元的未投資股票，未來一年半內他將獲得這些股票。

2022年，Nvidia以向視頻遊戲愛好者出售晶片而聞名。但由於它壟斷了用於訓練人工智慧模型的高能計算晶片的設計市場，現在收入暴增。Nvidia的市值徘徊在3兆元上下，與巨頭蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）不相上下。

「我簡直不敢相信，」這位工程師告訴紐約雜誌。「我一直覺得，在股市上我永遠不會走運。」

他說，外界提出的大量與金錢有關的問題讓他很不自在，但他的消費習慣完全改變了。他說：「我一直在揮霍，這將成為一個問題。」他提到了為女友購買的珠寶和米其林星級餐廳約會；為妹妹購買的鞋子、學費和MacBook；為母親定納巴（Napa）的豪華酒店；以及自己旅行的商務艙機票。

文章稱，他並不「覺得自己很富有」，但他「感到滿足和安全」。他說，這筆錢「讓他有可能擁有自己的房子」，但他目前更願意繼續租住在舊金山市中心。

至於工作與生活的平衡，他是否為了獲得數十萬元的額外收入而在辦公室工作到深夜？不盡然。這位工程師告訴紐約雜誌說：「我的工作也沒那麼辛苦，每周大概工作30到35個小時。」

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