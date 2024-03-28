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獵人角網球場重新開放 布里德出席

記者楊逸辰╱舊金山報導
市長布里德和活動現場人員慶祝網球場重建開放。（記者楊逸辰╱攝影）
市長布里德和活動現場人員慶祝網球場重建開放。（記者楊逸辰╱攝影）

社會組織「青年網球優勢」(Youth Tennis Advantage，YTA)與舊金山住房管理局、舊金山體育娛樂協會(SFFSR)27日宣布，獵人角網球場(Hunter's point tennis court)重新開放。布里德市長在場宣布，將於2025年把網球賽事拉沃爾杯(Laver Cup)帶來舊金山。

舊金山市長布里德、前舊金山市長勃朗和阿格紐斯，以及多位政要和社區領袖出席活動。美國網球明星蒂亞福(Frances Tiafoe)、麥克唐納(Mackie McDonald)和拉姆(Rajeev Ram)，以及前職業網球明星、現任教練兼ESPN分析師吉爾伯特(Brad Gilbert) 、美國網球協會(USTA)總經理布萊克曼(Martin Blackman)都透過視頻向現場表達祝願。

獵人角網球場最初由網球傳奇人物阿什(Arthur Ashe)於37年前建成，現已通過重建重新煥發活力。重建過程中耗資了27萬1000元用於升級四個網球場。SFFSR主導捐款了22萬3000元，美國網球協會基金會額外捐款了4萬8000元。

市長布里德在活動現場宣布，將於2025年把網球賽事拉沃爾杯（Laver Cup）...
市長布里德在活動現場宣布，將於2025年把網球賽事拉沃爾杯（Laver Cup）帶來舊金山。（記者楊逸辰╱攝影）

YTA執行董事斯金納(Mike Skinner)說：「獵人角網球場的復興不僅僅是一次翻修，更是對年輕人和社區未來的重新承諾。」他表示，這不僅為青年們提供了強化過的體育設施，而且還營造了一個讓青少年學習和茁壯成長的環境。

重新開放活動不僅慶祝球場的實體翻新，還象徵著社區夥伴關係的力量以及提供公平使用體育和娛樂設施的共同願景。

孩子們在新建成的網球場上運動。（記者楊逸辰╱攝影）
孩子們在新建成的網球場上運動。（記者楊逸辰╱攝影）

布里德宣布，她三星期前已經和著名網球運動員费德勒(Roger Federer)商談，將於2025年將網球賽事拉沃爾杯(Laver Cup)帶來舊金山。她回憶，在小時候窮苦的生活期間，網球運動對她來說是奢侈的，很慶幸如今網球運動的普及能夠成為可能。

布里德說，許多體育項目在舊金山正被重點培養的今天，網球也一樣在舊金山受到歡迎和重視。新的獵人角網球場將會讓網球運動對下一代舊金山人們產生吸引力。她感謝所有的贊助組織讓這一網球場的重建和開放成為可能。

孩子們在新建成的網球場上運動。（記者楊逸辰╱攝影）
孩子們在新建成的網球場上運動。（記者楊逸辰╱攝影）

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