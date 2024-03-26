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角逐舊金山市長…麥法恩、安世輝 抨擊治安太差

記者王子涵／舊金山報導
麥法恩(圖)與安世輝都表示，若當選舊金山市長，首先就要警長與交通局長下台。（麥法恩提供）
麥法恩(圖)與安世輝都表示，若當選舊金山市長，首先就要警長與交通局長下台。（麥法恩提供）

舊金山現任市長布里德（London Breed）上周競選團隊正式成立，舊金山市長競爭漸趨白熱化。除現任市長外，其他三位主要對手皆批評了舊金山目前的公共安全和經濟復甦形勢，對市府官僚機構的治理感到失望，其中有兩個候選人更揚言，若當選就「立即開除」警長和交通局長。

舊金山前市長暨候選人麥法恩（Mark Farrell）上周參與一個社區會議，他表示，舊金山已經拋棄了意識形態，摒棄左派、右派、進步派和溫和派，他呼籲選民用「常識」來決定城市的未來。

他提出，要在上任後的六個月內清除所有大型遊民營地，讓舊金山市中心擺脫對科技產業的依賴，增加警力，並為吸毒者開著全天候診所。

在被問及作為市長會解僱誰時，麥法恩表示，他會開除舊金山市交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）。他說，市交通局在日落區（Sunset）開發的L線城鐵項目，「L線拆毀了街道，交通局以增加無軌電車的行駛時間為名，取消許多停車位，這扼殺了許多小商業的生意。」

警長史考特（Bill Scott）也在麥法恩的開除名單上。麥法恩表示，史考特是一個非常好的人，只是在警長的位置上待得太久了，「美國警長的平均任期是三年，而他在這裡已經做了將近八年。」

無獨有偶，另一名市長候選者，第11區市議員安世輝（Ahsha Safaí）也給出了相同的原因。「任何部門的領導若任職超過五年，他就得走人。」安世輝說，「因為，他們在自己的位置上過的太舒服了。」

在安世輝的計畫中，若他成為新任市長，第一天就要走人的有警長、公共衛生局長，「交通局長肯定在其中。」安世輝說。

當麥法恩被問及希望效仿哪位前任市長的執政風格時，他讚賞前市長勃朗（Willie Brown）簡單完成工作的能力，以及紐森（Gavin Newsom）大膽處理政治和政策的方法。他同時嚮往華人市長李孟賢（Ed Lee）的耐心和范士丹（Dianne Feinstein）對舊金山的真愛。

麥法恩與安世輝(圖)都表示，若當選舊金山市長，首先就要警長與交通局長下台。（取自...
麥法恩與安世輝(圖)都表示，若當選舊金山市長，首先就要警長與交通局長下台。（取自市府網站）

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