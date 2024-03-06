美國新聞與世界報導聖評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

據聖荷西 焦點報（San Jose Spotlight）報導，聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。

在「美國新聞與世界報導」（U.S. News and World Report）評出的25個最佳居住地排名中，聖荷西位列第 4 位。該排名於上周公布，排名基於一系列因素，包括住房可負擔性、居民福利和就業市場。

排名第一的是密西根州安娜堡（Ann Arbor），其次是科羅拉多州的波德（Boulder）和威斯康辛州的麥迪遜（Madison）。緬因州的波特蘭（Portland）排名第五。加州沒有其他城市上榜。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）告訴「焦點報」：「雖然很高興我們在過去一年中取得的進步得到了肯定，但我更專注於推動務實的解決方案，讓人們不再流落街頭，減少犯罪，並解決將許多居民推向邊緣的高生活成本問題。」馬漢周三（2月28日）在推特上公布了這一排名，並鼓勵人們搬到該市居住。

聖荷西州立大學社會學名譽教授邁爾斯-利普頓（Scott Myers-Lipton）說，這一排名並不能反映大多數居民的實際情況。他指出，聖荷西此前在青少年無家可歸和種族不平等方面也曾排名第一，這使得非裔 和拉丁裔居民很難積累財富。

在過去的四年裡，邁爾斯-利普頓帶頭發起了 「矽谷 痛苦指數」（Silicon Valley Pain Index），是一個強調種族主義和財富不平等對當地有色人種影響的年度項目。去年，痛苦指數顯示，該地區0.01% 的家庭擁有3230億元的總財富，約26%的非裔居民擁有住房，而白人居民的這一比例為63%。

他說，聖荷西擁有令人難以置信的人口多樣性，第一代移民人口眾多，但一些金錢因素使在該市生活變得困難。

「美國新聞與世界報導」的排名將一個城市的 「價值 」作為第二重要特徵，與生活成本和住房可負擔性有關。聖荷西的房價中位數為152萬4907元，幾乎是排名第一的城市波德（88萬1147元）的兩倍。在聖荷西租房的費用比其他排名前五的城市高出約1000元。

矽谷房地產經紀人協會前主席卡維尼（Brett Caviness）說，人們願意搬到矽谷的原因有很多，包括靠近海灘、納巴谷（Napa Valley）和太浩湖（Lake Tahoe）等景點；人們還喜歡靠近三個主要機場（舊金山、屋崙和聖荷西），因為這給了他們更多旅行的機會。雖然房價在全國範圍內都在上漲，但聖荷西的便利設施和住房選擇的多樣性仍使其成為理想的居住地。