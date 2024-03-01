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中央地鐵客流量低 華埠商家失望

編譯廖宜怡／綜合報導
啟用一年多的中央地鐵客流量沒有達到預期，舊金山華埠商家感到失望。（影片截圖）
啟用一年多的中央地鐵客流量沒有達到預期，舊金山華埠商家感到失望。（影片截圖）

82歲的易小冰（Shaobing Yi，音譯）和其84歲的丈夫陳有為（Youwai Chen，音譯）每周有五天會從舊金山Ingleside住家轉乘中央地鐵華埠買菜、和朋友見面。陳有為用普通話說：「中央地鐵對老人家來說非常重要。」

耗資19億5000萬元、歷經10年建設、全長1.5哩的中央地鐵（Central Subway）是Muni地鐵三街T線（Muni Metro T-Third Street）的延長線，它在華埠的車站以當地已故僑領白蘭（Rose Pak）的名字命名。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，像陳有為夫婦這樣的亞裔社區成員，對華埠交通便利性的提高感到高興，社區領袖也對它為社區帶來的好處表示肯定。然而，中央地鐵啟用一年多來，客流量並未達到預期，部分華埠商家表示，他們對官員和社區領導人振興華埠的承諾還未實現感到沮喪，這也引發人們對這項使用巨額納稅人稅金進行的投資是否能得到回報有所質疑。

數據顯示，中央地鐵目前每個工作日的平均客流量為1萬4300人，只有交通官員設定的長期目標每日4萬3521人的33%。在新冠疫情發生之前，官員原本預計2030年可達成這一目標，但舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）局長圖姆林（Jeffrey Tumlin）現在表示，這個時間表被疫情推遲，「至少還要十年」才能達成。

去年，華埠白蘭站每個工作日平均客流量只有1250人，但高於其他兩個新站。聯合廣場和市場街站（Union Square/Market Street）平均每日客流量只略高於1110人，芳草地莫斯孔尼中心站（Yerba Buena Moscone Center）平均每日客流量僅350人。

儘管客流量不高，華埠一些社區領導人仍大力捍衛中央地鐵，認為每日客流量並不能反映出車站的無形效益。

多年來參與興建中央地鐵華埠車站遊說工作的舊金山中華總商會顧問何大衛（David Ho，音譯）認為，除了讓低收入、依賴公共交通系統生活的人更容易前往華埠和舊金山其他地區，華埠白蘭站還確保了華埠的存在。他說：「一旦有一個車站被命名為『華埠』，這個地區就可能長久存在。」

但批評者認為，華埠白蘭站並未展現出這項巨額投資所承諾的好處。華埠許多商家都寄望地鐵能吸引更多顧客前來。

舊金山華埠商戶聯合協會（Chinatown Merchants Association）會長邵旗謙（Edward Siu）表示，在過去一年裡，他並沒有看到車站為華埠帶來更多生意，希望市政府和交通局採取更多措施來促進華埠的小商業發展。

邵旗謙認為，部分問題在於中央地鐵尚未發揮出全部潛力。根據交通局正在評估是將中央地鐵延伸到漁人碼頭，他表示，中央地鐵如果能一直延伸到North Point Street就再好不過，如果華埠是終點站，那就是浪費納稅人的錢，因為T線路線與30號和45號巴士路線重複了。

華埠 地鐵 舊金山

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