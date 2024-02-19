總統日假期 灣區迎風暴 「當心停電」

總統日假期周末，兩場風暴系統正向灣區猛衝，帶來降雨、強風和零星停電的威脅。（美聯社）

國家氣象局氣象學家稱，總統日假期周末，兩場風暴系統正向灣區 猛衝，帶來降雨、強風和零星停電的威脅。

周六晚上，相對溫和的風和降雨開始影響該地區，有一股冷空氣席捲。 然後，在周六晚上和周日早上的暴風雨天氣稍有喘息之後，一場更強烈、更溫暖的風暴系統會襲來，並從周日晚上可能持續到周二。第二個系統將帶來更猛烈的風，持續風速在每小時25至35哩之間，陣風最高可達50 哩。

氣象學家卡內帕（Rick Canepa）表示，風速並不像近兩周前的風暴系統那樣具有威脅性。當時風暴系統導致數萬名灣區居民斷電，「但也相差不遠。 」卡內帕警告灣區居民和企業再次為停電做好準備。因為倒下的樹木或樹枝很可能會導致斷電。

預計降雨量不足以威脅灣區主要河流的洪水 ，但許多地方的降雨量仍然很大，周日下午和晚上的降雨量將達到高峰。

總體而言，聖荷西預計降雨量為1至2吋，奧克蘭預計降雨量為2至 2.5吋。 到周二，北灣部分地區的水位可能會達到4吋或更多，也可能發生一些洪水。

卡內帕警告說，第二個系統仍在發展中，當它到達時，它有可能在灣區上空停滯，不斷傾倒水並使降雨總量超出當前的預測估計。

同時，假期期間沿著80號州際公路前往太浩湖的滑雪者，應該做好迎接大雪的準備。

氣象局氣象學家舒梅克(Craig Shoemaker) 表示，周六晚上，一場「快速」降雪在山脈較高海拔地區沉積幾英寸厚的積雪，但最大的降雪在周日晚上，尤其是周一早上出現。 它可能會持續下去，並在周三晚上慢慢減弱。

周一和周二，許多山區道路可能需要安裝防滑鏈，預計80號州際公路沿線將積雪1至3呎。

唐納山口的降雪量可能會超過3呎，但預計南太浩湖的降雪量要少得多，預計到周二總降雪量將達到3吋或略多。

毫無疑問，所有的降雪都會增加加州 的積雪數據，截至周六，該數據為正常水平的76%，但天氣觀察者對這個數字持保留態度。因為調整後加州的官方積雪統計數據存在幾個百分點的偏差，包括氣候變遷的影響。