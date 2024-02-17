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舊金山盤點遊民數攸關市長選舉 影響競選政策

編譯組／綜合報導
舊金山已進行遊民盤點， 相關統計數字將在夏季公布，對資金分配、政策決定及市長選舉有著廣泛的影響。（美聯社）
舊金山已進行遊民盤點， 相關統計數字將在夏季公布，對資金分配、政策決定及市長選舉有著廣泛的影響。（美聯社）

舊金山紀事報（Chronicle）報導，外展工作人員正在黑暗中走遍舊金山，試圖儘可能多地統計遊民的人數。

統計結果要到夏天才能公布，但它將對舊金山和即將到來的市長競選產生廣泛影響，也可能改變資金分配和政策決定。競選連任的市長布里德（London Breed）將被要求，對無休止的遊民危機和日益惡化的毒品氾濫做出回應，許多無家可歸的舊金山人正深受其害。

多年來，全國各地的社區每兩年都會進行一次聯邦授權的時間點（point-in-time）統計，以幫助了解美國遊民危機的範圍。兩年前，舊金山是加州少數幾個遊民人數出現下降的城市之一，當時全市有 7754 名遊民，比2019 年時減少了 3.5%，無庇護遊民（即生活在街頭、帳篷或車輛中的遊民）更下降了 15%。布里德將這一數據視為她解決遊民問題的方法奏效的證明。

今年的統計工作，是在清理遊民營地的鬥爭中進行的。遊民聯盟（Coalition on Homelessness）對市政府提起訴訟，稱舊金山經常違反自己的政策及州和聯邦法律，清理遊民營地並非法沒收財物，卻不提供足夠的住所。

舊金山市遊民問題部門發言人預估，此次統計將發現該市有庇護所的遊民人數增加。雖然舊金山為遊民增加了支持性住房單元，但由於遊民比重仍然很高，無房者的總人數仍有可能上升。舊金山收容所可容納約 3240 人。

儘管舊金山在過去六年中增加了1000多個臨時庇護所床位，但市政官員估計，要在三年內結束遊民問題，將耗資近10億元，需要6000個新的支持性住房單元和庇護所床位。

舊金山在2022年基本停止使用普通義工進行時間點統計，轉而使用非營利性遊民服務機構和市政部門的工作人員。這一改變似乎有助於提高工作效率，因為進行統計的人更熟悉地形和街道。由市政府聘請的調查員已分別外出，向全市遊民居民詢問一系列詳細問題，以更好地了解這些人的情況、無家可歸的時間長度，以及他們是如何淪街頭的。

遊民 舊金山 庇護

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