灣區多種病毒流竄 官員籲戴口罩、打疫苗

灣區呼吸道病毒增加，當地政府衛生部門呼籲務必照顧自身健康，接種疫苗。(圖取自聖縣衛生部門臉書)

灣區衛生官員建議民眾，隨著多種呼吸道病毒增加，今年冬季若感到身體不適，請照顧自己並留在家中。舊金山 加大醫學教授甘地(Dr. Monica Gandhi)表示，醫院情況現尚不嚴重，但目前就是呼吸道病毒傳染季節。根據舊金山市新冠最新數據，舊金山約有28人因新冠住院、陽性率的7天平均值已增加6%。

隨著寒冷天氣加劇，阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬林縣、納帕縣、聖他克拉拉縣、聖他克魯茲縣、舊金山縣、蘇拉諾縣、柏克萊市與其他灣區縣市的衛生官員，發布有關民眾如何最佳保護自己免受流感、新冠與RSV(呼吸道病毒)感染的建議。建議尚未接種疫苗者、應確保及時接種疫苗，尤其是風險較高者，例如60歲以上與有潛在健康問題者。

僅有一小部分人口符合資格接種今年新推出RSV疫苗。甘地指出，RSV疫苗僅適用於60歲以上民眾。也適用於懷孕32-36周的孕婦。至於其他疫苗，則建議年齡在6個月以上每個人、在最後一次接種疫苗後至少兩個月、接種流感疫苗 與最新新冠疫苗。

現今接種最新新冠疫苗的全國人數比率約為7%。舊金山接種比率21%、高於全國水平，但仍低於先前的疫苗普遍施打情況。甘地表示，65歲以上、免疫系統低下與患有多種合併病症者，風險最大，必須更加謹慎小心，接種疫苗預防重症。

所有三種疫苗都可同時接種，沒有保險或保險不承保新冠加強劑者，可透過「Bridge Access」計畫獲得疫苗，該計畫透過疾病管制防治中心提供免費疫苗。計畫將於2024年12月31日結束。

民眾若已生病，最好留在家中、直到症狀消退。甘地表示，若民眾不確定是否生病但有症狀，應在家中進行自我檢測。聯邦政府仍提供免費家庭檢測試劑，每戶最多八份。

新冠檢測陽性者，應儘快尋求Paxlovid藥物治療，因為在症狀首次出現五天內的藥效最佳。

民眾仍可透過戴口罩 保護自己，但須使用合宜口罩，例如KF94、KN95或N95。甘地指出，布口罩與外科口罩仍無法被證明是防止呼吸道病毒進入或傳播的有效工具。最終，疫苗接種是假期避免重症的最佳方法。甘地強調，疫苗並不能預防所有感染，而是可預防重症。