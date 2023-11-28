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米慎區開放2臨時空間 供合法擺攤 市府還提供免費資源和市集服務

記者李怡 / 舊金山報導
市議員盧凱麗認為，米慎街道上的違規商販，給社區造成了嚴重的安全隱患。」（讀者Bela Yu提供）
市議員盧凱麗認為，米慎街道上的違規商販，給社區造成了嚴重的安全隱患。」（讀者Bela Yu提供）

舊金山米慎街（Mission Street）擺攤禁令於昨（27）日生效。數百名拉丁裔小攤位主抗議，稱禁令是對拉丁裔社區的不公，影響到數百名家庭的謀生。同日，舊金山市長布里德(London N. Breed) 與該區市議員盧凱麗(Hillary Ronen) 聯合宣布，將在米慎區開放兩個臨時空間，供合法街頭攤販們使用。此外，舊金山市政府還將為攤主提供免費的資源和市集服務。

禁止商販在米慎街的擺攤禁令，是由該區市議員盧凱麗提出，稱其是對米慎區頻繁發生的暴力、犯罪和贓物售賣等活動的管制。 米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。 上個月發生的槍擊事件，加速了城市整治此街道的進程。

盧凱麗27日在社群媒體上發文稱，槍擊案是緊急事件，也是決定實施這項禁令的原因。 當天舊金山市長布里德發文表示：「舊金山需要清理非法販賣攤主們對社區帶來的危險，以為當地居民、小企業與合法經營的街頭小販們創造一個更安全的社區環境。這一系列 的舉措都是希望可以支持到那些努力謀生，遵紀守法的當地居民。免費為攤主們提供的經營空間和服務，是希望米慎區的經濟能夠蓬勃發展。」

為了維持合法攤販的經營，市府在米慎街租賃了一處廢棄的家居商店，可供容納40個攤位。 市府還開放了另外兩處空間，可容納更多的攤主。 同時，合法攤主也被允許在米慎街其他區域擺攤售賣。

據舊金山警察局(SFPD) 稱，2022 年10 月至2023 年10 月期間，警方接到來自米慎街的報警電話有所增加。 共接獲約580 個電話，主要與攻擊、毆打、竊盜和故意破壞等案件有關。

盧凱麗表示，目前公共工程部門已推遲禁令的實施，直到市政府提供的免費售賣空間向合法攤主們開放。在實施禁令之前，曾多次與商販們商議，並為此進行了為期一個多 月的外展研究活動。且已聽到的攤主們的擔憂，市政府迅速採取了行動保障商戶們的生計。

她說，聚集在米慎街上的非法銷售攤販已導致近來該地發生多 起謀殺、暗殺和槍擊事件，採取行動解決嚴重的安全問題，我們不能再等了。盧凱麗說：「我的職責是平衡實體企業、居民、城市工人和合法小商業的需求， 以及用最好最公平的方式， 來平衡各方需求。」

舊金山 槍擊 社群媒體

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