我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市消防局長：秋冬防火 將定期檢查華埠電單車行

紐約客談／清白法案已成定局 盼防堵漏洞

會晤多位領袖談什麼？張忠謀與拜登幽默閒聊 揭雙方有「許多互動」

編譯陳苓／綜合外電
代表台灣參加亞太經合會（APEC）的張忠謀，17日在閉幕記者會表示，他與美國總統拜登有非正式互動，但未與中國國家主席習近平談話。（路透）
代表台灣參加亞太經合會（APEC）的張忠謀，17日在閉幕記者會表示，他與美國總統拜登有非正式互動，但未與中國國家主席習近平談話。（路透）

代表台灣參加亞太經合會（APEC）的張忠謀17日在閉幕記者會表示，他與美國總統拜登「幽默寒暄」，但沒有正式會談，另外他未與中國國家主席習近平談話。張忠謀同時指出，拜習會應該有助於降低美中和亞太地區的緊張情勢。

92歲張忠謀說，雖然他和拜登沒有正式會談，但兩人有「許多互動」。他說：「我和拜登總統的交流是社交性質的，實際上，我會說還帶點幽默」。

另外，張忠謀也與多位美國高層官員談話，包括副總統賀錦麗、國務卿布林肯、拜登經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）。他說：「與國務卿布林肯，我主要傳達對區域和平繁榮的強烈渴望，某個程度也（表達）我們有強烈意願要提高供應韌性」。

張忠謀並說，亞太地區21個經濟體中，他與至少半數領袖進行了「嚴肅」討論，商討議題涵蓋區域和平、經濟發展與供應鏈。日本首相岸田文雄是其中之一。

但他今年未與中國領袖習近平交談。台灣和中國都是APEC成員國，這是雙邊官員少數能夠互動的全球論壇之一。

第七度代表台灣出席APEC會議的張忠謀表示，蔡英文總統請他傳遞的訊息是，台灣致力於區域的和平繁榮，將與夥伴合作控制氣候變遷、打造更有韌性的供應鏈、減少數位落差。他認為自己達成使命，盡全力傳達上述四個訊息。

另一方面，對於15日登場的拜習會，張忠謀說：「不用是領袖也知道，倘若沒有和平，就不會有供應鏈」。拜習會同意恢復高階軍事溝通，是「好的」會議，應該有助於緩和美中緊張，也應該能提高台灣海峽的穩定。

拜習會在舊金山周邊莊園舉行了四小時，是兩人一年來首次的面對面會議，台灣問題是優先議題。習近平希望拜登保證，美國不會支持台灣獨立，並要求華府支持中國和平統一台灣。拜登則呼籲習近平不要在台灣海峽舉行軍演，並說美國對台政策未變，反對台海任何一方單邊改變現狀。

拜登 拜習會 習近平

上一則

APEC張淑芬揭與領袖夫人互動 自曝「看報紙才知張忠謀行程」

延伸閱讀

APEC背後… 美外交政策焦點 重新轉回亞洲

APEC背後… 美外交政策焦點 重新轉回亞洲
裴洛西現身張忠謀答謝宴飛吻致敬 讚蕭美琴出色

裴洛西現身張忠謀答謝宴飛吻致敬 讚蕭美琴出色
APEC宣言 拜登：提升AI發展 非限制人民未來

APEC宣言 拜登：提升AI發展 非限制人民未來
張忠謀APEC場邊會賀錦麗 談強化台美夥伴關係、確保區域和平等

張忠謀APEC場邊會賀錦麗 談強化台美夥伴關係、確保區域和平等
張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

熱門新聞

王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

2023-11-11 21:07
加州州長紐森(中)特意贈送四屆NBA總冠軍、金州勇士經典城市版8號球衣給中國國家主席習近平。圖取自央視截圖

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

2023-11-16 16:38
上千名來自全美各地的華人，前來歡迎習近平主席和中國代表團的到來。（本報記者/攝影）

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

2023-11-14 19:37
加州州長紐森推動舊金山與灣區環境改造，遭到反對者猛烈批評。（加州州長辦公室）

APEC峰會前喊話「淨化」舊金山 紐森挨轟 「為何要為了中國修容」

2023-11-15 01:20
張忠謀夫人張淑芬準備送給領袖配偶的禮物，是台灣原住民做的編織小袋子。（官方提供）

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 舊金山是第二喜歡的城市

2023-11-16 00:52
陳姓家長購買迪士尼100周年紀念的快樂兒童餐，卻收到50周年紀念的版本玩具。（受訪者提供）

麥當勞推迪士尼100周年玩具 灣區家長竟拿到50周年

2023-11-11 20:53

超人氣

更多 >
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
一個人搭郵輪？你得多付費

一個人搭郵輪？你得多付費