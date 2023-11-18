會晤多位領袖談什麼？張忠謀與拜登幽默閒聊 揭雙方有「許多互動」

代表台灣參加亞太經合會（APEC）的張忠謀，17日在閉幕記者會表示，他與美國總統拜登有非正式互動，但未與中國國家主席習近平談話。（路透）

代表台灣參加亞太經合會（APEC）的張忠謀17日在閉幕記者會表示，他與美國總統拜登 「幽默寒暄」，但沒有正式會談，另外他未與中國國家主席習近平 談話。張忠謀同時指出，拜習會 應該有助於降低美中和亞太地區的緊張情勢。

92歲張忠謀說，雖然他和拜登沒有正式會談，但兩人有「許多互動」。他說：「我和拜登總統的交流是社交性質的，實際上，我會說還帶點幽默」。

另外，張忠謀也與多位美國高層官員談話，包括副總統賀錦麗、國務卿布林肯、拜登經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）。他說：「與國務卿布林肯，我主要傳達對區域和平繁榮的強烈渴望，某個程度也（表達）我們有強烈意願要提高供應韌性」。

張忠謀並說，亞太地區21個經濟體中，他與至少半數領袖進行了「嚴肅」討論，商討議題涵蓋區域和平、經濟發展與供應鏈。日本首相岸田文雄是其中之一。

但他今年未與中國領袖習近平交談。台灣和中國都是APEC成員國，這是雙邊官員少數能夠互動的全球論壇之一。

第七度代表台灣出席APEC會議的張忠謀表示，蔡英文總統請他傳遞的訊息是，台灣致力於區域的和平繁榮，將與夥伴合作控制氣候變遷、打造更有韌性的供應鏈、減少數位落差。他認為自己達成使命，盡全力傳達上述四個訊息。

另一方面，對於15日登場的拜習會，張忠謀說：「不用是領袖也知道，倘若沒有和平，就不會有供應鏈」。拜習會同意恢復高階軍事溝通，是「好的」會議，應該有助於緩和美中緊張，也應該能提高台灣海峽的穩定。

拜習會在舊金山周邊莊園舉行了四小時，是兩人一年來首次的面對面會議，台灣問題是優先議題。習近平希望拜登保證，美國不會支持台灣獨立，並要求華府支持中國和平統一台灣。拜登則呼籲習近平不要在台灣海峽舉行軍演，並說美國對台政策未變，反對台海任何一方單邊改變現狀。