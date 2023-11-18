APEC張淑芬揭與領袖夫人互動 自曝「看報紙才知張忠謀行程」

APEC峰會在舊金山時間17日劃下句點，今年是領袖代表張忠謀第7度代表台灣參與，張忠謀夫人張淑芬（圖）受訪時分享，張忠謀行程滿檔，「他一整天做什麼我也不知道，看報紙才知道他昨天見了5個人」，連與副總統賀錦麗會晤，也是從報紙管道得知。（中央社）

APEC 峰會在舊金山 劃下句點，台灣領袖代表張忠謀夫人張淑芬今天分享，張忠謀此行行程滿檔，無時無刻都在看資料，彼此連講話機會都很少，「他一整天做什麼，我看報紙才知道」。

張淑芬昨和其他領袖代表夫人一同參觀舊金山亞洲博物館 ，她今天分享，在公開場合都會穿著夏姿服飾品牌，「人家誇我漂亮，我就說這是自己國家牌子」。晚宴張淑芬也身著夏姿紅黑洋裝出席，上頭圖案為自己的畫作，包包也來自一樣的品牌，「太太們一看就知道是我設計」。

張淑芬在參觀博物館展覽品過程中，與美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）暢聊，因兩人出身同個地區，話題多多，交換回憶「這個店還在不在，冰淇淋店還在不在」。

她也分享與馬來西亞領袖代表夫人的互動，「她有google我的背景，曉得我畫畫、做慈善」，兩人相談甚歡。她笑說，女生在一起時不怕沒話題，這幾天幾乎與每位領袖代表夫人有所互動。

今年是張忠謀7度代表台灣參加亞太經濟合作會議（APEC），張淑芬表示，張忠謀行程滿檔，「他一整天做什麼我也不知道，看報紙才知道他昨天見了5個人」，連與賀錦麗會晤，也是從報紙管道得知。