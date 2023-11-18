裴洛西丈夫遇襲案 男子定罪最高50年監禁

前眾議院議長裴洛西丈夫保羅（右）去年10月在舊金山家中遭到男子狄帕培襲擊。狄帕培已被裁定有罪。圖片來源為舊金山警局。(美聯社)

陪審團16日判定闖入前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)位在舊金山 家中、企圖劫持她為人質，並用鎚子襲擊她丈夫保羅的男子狄帕培(David DePape)有罪，聯邦罪名為企圖綁架與襲擊。

根據「美聯社」報導，此案陪審團審議約8小時，最終裁定狄帕培犯有企圖綁架聯邦官員，並且襲擊聯邦官員直系親屬的罪名。他面臨最高50年監禁。

警方去年隨身攝影機拍攝到當時82歲保羅裴洛西(Paul Pelosi)遭襲擊事件，就發生在中期選舉前幾日。此事件在政界引起軒然大波。

43歲的狄帕培在審判證詞承認，他於2022年10月28日闖入裴洛西夫婦家中，企圖將裴洛西扣為人質，若對他說謊，將「打碎她的膝蓋」。狄帕培還承認，舊金山警察出現在裴洛西家之後，他用鎚子毆打保羅，並稱他計畫結束他所認為正在瓦解的腐敗政府。

辯護律師莊安琪(Angela Chuang，音譯)在結案陳詞告訴陪審員，狄帕培捲入陰謀，他的動機是政治信仰，而非因為想干涉裴洛西作為國會議員的公務，因此對他的指控無效。

針對這個說法，檢察官吉爾伯特(Helen Gilbert)表示，辯方對加州 民主黨人的政治與公務做出錯誤區分，狄帕培則並未將兩者區分。

狄帕培是加拿大公民，20多年前搬來美國。他也在州屬法院被指控使用致命武器、虐待老人、入室竊盜及其他重罪。舊金山地方檢察官辦公室發言人奎薩達(Randy Quezada)表示，加州對他的審判日期將於11月29日聽證會上確定。

辯護律師林可(Jodi Linker)辯稱，狄帕培相信自己正在採取行動阻止政府腐敗、在美國的自由受到侵襲，以及自由派政客與演員虐待兒童。

保羅裴洛西作證時告訴陪審員，當他意識到有人闖入房屋時，感到非常震驚。一名壯碩男子闖進臥房並問：「南西在哪裡？」他回說妻子在華府，狄帕培說他會在等裴洛西時，把保羅綁起來。看到狄帕培帶著鎚子與繩索，保羅意識到自己處於嚴重危險中，盡量保持冷靜。

保羅講述如何在狄帕培注視下撥打911，並在他的催促下告知警方對方是朋友。保羅說，試圖在不激怒狄帕培情況下，告訴警方發生什麼事。他回憶說，當警察抵達時他感到感激。但狄帕培卻用鎚子毆打他，自己後來在血泊中醒來。他表示，襲擊事件發生一年多，仍未完全康復。一名為他進行手術的神經外科醫生證實，保羅頭上有兩處傷口。外科醫生說，他右臂與手的傷勢還需縫合。

狄帕培作證時說，以為保羅已身亡，直到知道自己被舊金山檢察官指控謀殺未遂。他說，保羅從來都不是目標，對他受傷感到抱歉。