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警員申請增加 新1期28人受訓 布里德訪警察學院力挺

記者李怡／舊金山報導
舊金山警察學院最近一期有28位學員，創三年來新高。（記者李怡╱攝影）
舊金山警察學院最近一期有28位學員，創三年來新高。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德與警察局長史考特等警局官員，27日到訪位於鑽石山的警察學院（Police Academy)。本期警察學院課程是自疫情三年來規模最大的班級，目前有28名學員正在接受培訓。以前班級人數都在15人以下。

舊金山市長布里德到訪警察學院，重視警員招募。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長布里德到訪警察學院，重視警員招募。（記者李怡╱攝影）

疫情期間，舊金山警局（SFPD） 警員申請人數大減，並在2021年達到最低點，導致執法人員配備水平下降。在過去的兩年裡，布里德致力於改進警員的招聘策略，為招聘和留住警員提供經濟激勵，並恢復市府和社區的支持政策。

自2022年底開始，舊金山警員申請量逐漸增加。從2023年開始到7月中旬，舊金山已經收到與2020年相同的警員申請數量。如在年底前保持目前的速度，將會達到2018相同的申請數量，也將有效解決舊金山警力短缺的問題。本次的28人警員培訓課程，是舊金山實行重視警察招聘、支持增加警察預算的結果體現。

布里德致力於解決舊金山警察人員短缺問題、26日市長簽署的146億元城市預算中優先考慮公共安全。市府將支持在未來兩年內招募220名警員，初步目標是到2024年舊金山達到1800名警員。預算還包括替代警務計畫，如公共安全大使、護送服務、社區主導的預防和制止暴力干預措施，以及基於社區的受害者支持服務等。

布里德表示：「今天來到警察學院，是想要每位正在受訓的警員可以知道，舊金山警察局是城市重要組成部分。希望大家可以為穿上這身警服而自豪，在未來為舊金山公共安全和市民做出更好服務。」

舊金山警察局長史考特到訪警察學院。（記者李怡╱攝影）
舊金山警察局長史考特到訪警察學院。（記者李怡╱攝影）

史考特表示：「在座受訓的每位成員都應清楚知道，穿上這身制服後，你代表的是社區、是城市。且要不需理由和藉口地保衛這座城市。舊金山的安危是我們責無旁貸的責任。」

市府年度預算還包括為警察工會提供資金，使舊金山警員的起薪成為灣區大城市中最高。一系列警員招募政策的刺激，使得警員申請數量逐漸回到疫情前水平。預算還包括對跨部門和退休警員的激勵措施，使得舊金山警察局去年退休人數減少了30%。

警察預算給與了警察局更大的靈活性，使得警察學院在課程準備就緒時即可啟動警員培訓，而不必等到預設的時間或一定規模再啟動。以目前警員申請的趨勢，預計將於本年度秋季會再開始下一屆警察學院課程。

舊金山 預算 疫情

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