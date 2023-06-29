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馬世雲競選副州長 矽谷籌款 有望成首位民選亞裔副州長

記者葛歆睿／南灣報導
矽谷政界、商界、僑界、科技界、華人權益全體等齊聚南灣狀元樓，支持加州財政部長馬世雲2026年競選加州副州長的籌款晚宴。（馬世雲競選團隊提供）
矽谷政界、商界、僑界、科技界、華人權益全體等齊聚南灣狀元樓，支持加州財政部長馬世雲2026年競選加州副州長的籌款晚宴。（馬世雲競選團隊提供）

矽谷政界、商界、僑界、科技界、華人權益團體等日前齊聚南灣狀元樓，參加支持加州財務長馬世雲（Fiona Ma）2026年競選加州副州長的籌款晚宴。

民主黨籍的馬世雲現年57歲，是一名註冊會計師（CPA）。她擁有超過20多年的公職經驗，自2019年以來擔任加州財務長。馬世雲於5月底宣布競選加州副州長，如果當選，將成為該州首位選舉產生的亞裔副州長，也是第二位當選的女性副州長。她還將成為加州首位當選的有註冊會計師背景的副州長。

馬世雲在籌款晚宴上闡述了她的執政理念，表示如果當選，將致力於改善加州住房供應、保護環境、維護治安、保障教育資質、提升經濟，實現氣候變化的能源目標。同時，力爭消除就業、就學多方不平等現象，吸引更優質就業機會、擴大醫療保障等等。

馬世雲擁有超過20多年的公職經驗。她表示，加州需要經過驗證的領導力。她將确保加州保持經濟領袖地位和强大實力，投資小型企業、家庭企業和作為成功基石的加州人民。

馬世雲還回答了小業主代表和華人權益代表所關切的問題，承諾解決疫情期間遺留的租金滯留問題，幫助解決小業主的生存困境，並強調教育公平的重要性。

當日出席晚宴的包括加州眾議員羅達倫（Evan Low）、庫比蒂諾市市長魏虹、薩拉度加市副市長趙嬿、佛利蒙市議員邵陽等、企業家暨籌款晚宴共同主席尹集成與尹黃春芳夫婦、籌款晚宴共同主席李珍珍、籌款晚宴共同主席龔行憲、矽谷亞洲藝術中心創辦人舒建華、知名畫家候寧等共近百人，共籌款3萬5000元。

馬世雲和競選團隊在短短的5個月內，已經募得競選款項80萬元，目標是在6月底募集到100萬元。選民可以透過線上捐款來支持馬世雲。http://secure.actblue.com/donate/june24th2023。

加州 就業 矽谷

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