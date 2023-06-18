創業在美國／愛葡酒莊東主：山火疫情 是挑戰也是機遇

愛葡酒莊莊主朱清宜說，雖然山火、旱災、疫情等推動葡萄酒業成本上升，但外部環境的挑戰也是機遇，幫助她精準定位忠誠客戶，更容易服務。（記者劉先進／攝影）

愛葡酒莊（Appellations Cellar）莊主朱清宜（Ivonne Zhu）說，雖然山火 、旱災、疫情 等推動葡萄酒業成本上升，但外部環境的挑戰同時也是機遇，幫助她精準定位忠誠客戶，更容易服務。

愛葡酒莊目前有三個自有品牌葡萄酒，每年生產10萬箱，規模屬於中大型。朱清宜說，她本來是學法律的，經過朋友引領，2012年進入葡萄酒業。一開始是銷售其他品牌，後來發現客人很喜歡自己挑的酒，於是一頭紮入，在2015年創立品牌。至今，除了部分機器是租賃別的廠商，她的酒莊幾乎涵蓋種植、生產、銷售等各個環節。

朱清宜說，作為亞裔女性，進入白人居多的葡萄酒業，挑戰頗多。首先，華人文化重點在茶文化，而非酒文化。「如何帶著中國味蕾，走進美國市場，再推廣到全球市場，困難不少。」她參與研製了一款白葡萄酒，在生產發酵中，糖分降低到滿意程度就馬上停止，保留熱帶水果的香味和甜味，受到客戶喜歡。其葡萄相比加州 普通的赤霞珠，價格更貴，但因為生產周期短一些，所以能降低成本。

在推廣品牌中，就會有不少人質疑，「你這個品牌我沒見過，人家Costco的產品還便宜一些。」有客戶曾買了一瓶酒，喝了一半，連連抱怨，說喝不下去。「我當時什麼都沒說。」但她將紅酒送到舊金山紀事報的盲評中，得到金獎，並將照片送給這位客戶。此人再也沒挑刺，每年訂購5000元產品。

朱清宜幫助新加坡客戶訂製了兩款紅酒，沒想到，經過口碑傳播，揚名當地，一位頗有名氣的導演，和新加坡總統家人，也愛不釋口。因為出口成績不錯，她的酒被選為加州出口部酒莊，也是美國農業部代表酒莊，作為美國葡萄酒的拳頭產品推廣。聯邦政府的官方出口信貸機構、美國進出口銀行第一副總裁兼董事會副主席普萊爾（Judith D. Pryor）也慕名到酒莊拜訪。普萊爾表示，「一位華裔女性東主，在酒鄉從業，在3年內將品牌推廣到五個國家，很令人感興趣。」