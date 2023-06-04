創業在美國／看中金山華埠「2特點」 華青攜手開火鍋店

位於舊金山華埠乾尼街新開的「川小俠」四川火鍋店，吸引眾多遊客打卡。（記者李怡／攝影）

近期，在舊金山華埠 乾尼街（Kearny Street）新開的「川小俠」四川火鍋店，成為全國和世界各地遊客到訪華埠新的打卡必經地。這家占地7500平方呎三層樓的川式火鍋，是由兩位來自中國的年輕新移民開辦；因為看中華埠的歷史文化和良好的營商環境，慕名到此開店。

走進川小俠，簡約古樸的就餐環境，牆壁上掛著的字畫和四川臉譜，透露著濃鬱的中國文化。餐廳創始人之一，34歲的瞿川林是中國第一代新移民，2020年疫情 之前一直在中國大陸從事餐飲投資，並開有多家餐廳。因為受到疫情的衝擊餐廳倒閉後，隨後回來舊金山灣區與家人團聚，並在打籃球的過程中遇到了現在科技大廠作為電腦工程師的合夥人，並決定開一家火鍋店。

瞿川林說，在美國開一家火鍋店是非常不容易，開店的要求極高，對於鋪面、地理位置、面積和衛生局的標準都與普通餐廳不同。最終他們選擇了華埠，因為舊金山華埠是一個有歷史的地方。其他的商場或是商業地段僅僅是一個現代化的建築，只有功能，沒有歷史文化可言。「我們的火鍋店是想依託華埠的文化來做一些事情，且這裡的經商環境特別成熟」。

四川臉譜文化裝修風格。（記者李怡／攝影）

瞿川林表示，父母輩一直在經商，從小的生活環境給了他很高的商業敏銳度。他不會去中餐扎堆的南灣開店。他說，事實證明，選擇華埠也是自己的明智之舉，因為從尋找店面、裝修到開業只用了五個多月的時間，在其他地方是不可能實現的。在華埠商戶聯會的幫助下一切都很順利。

華埠商戶 添年輕活水

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙表示，華埠有很成熟的營商環境，大多數遊客來到華埠都是要停留兩三個小時，多數都會留下來吃飯。看到年輕一輩能來到華埠經商，很開心。除了為這裡的商業增添活力之外，也是對華埠一個很大的鼓勵和肯定。

邵旗謙說，現在華埠白天有六個警察在巡邏，這也是大家爭取來的，年輕人來了之後可以很安心地享用這些已經爭取到的資源。

科技營運 數據化管理

年輕一輩與傳統小商戶的營商方式大有不同，瞿川林告訴本報，由於自己的合夥人是來自灣區科技大公司的技術人員，他的工作職責就是做好店內的數據分析，比如目前店內食材利用率、菜品出餐標準、員工培訓等，都是數據化，以減少僅憑估計做事的方式。

不僅店內，整個火鍋店的營銷模式也是數據化，比如會根據每天、每周和每月的運營數據來制定目標。同時，用自身菜品和文化來吸引網絡博主來拍攝宣傳，以新媒體營運方式來經營。

川小俠所用的機器人上菜。（記者李怡／攝影）

因華埠大多數的遊客來自世界各地，目前川小俠面臨的最大挑戰和風險是，老外不吃辣，也不知道怎麼吃火鍋。為此，瞿川林先給服務員做好培訓，再由服務生去指導顧客怎樣吃火鍋。對於不吃辣的問題，會給顧客很多非辣的湯底可選擇。

瞿川林說，曾遇到尷尬的情況是，有的老外不會吃，買了單就走人了。「我們會見招拆招，直到顧客滿意為止。到目前為止顧客對我們的包容度還是很高的，且每個月店內會有25%的增長目標，差不多每個月都能實現。」

瞿川林表示，舊金山華埠的經商環境很好，業務成長比朋友們在其他地方開的店快很多。他還建議身邊很多的朋友來華埠開店，並指出，更多的好餐廳和多元的選擇，會給華埠帶來更多的訪客。