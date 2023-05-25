交通、置裝費都漲 矽谷華人上班族 重回辦公室壓力大

許多上班族發現，回歸實體後還必須重新置裝，也是一筆花費。（記者李榮／攝影）

隨著通貨膨脹後的貨幣政策改變，利率上調、資金緊縮，矽谷 的許多科技公司首當其衝，許多已不得不裁員 因應。然而，在新冠肺炎之後的居家辦公型態的流行，也因為疫情 後生活的正常化，不少公司決定逐漸回歸實體上班。不少華人上班族已經增加了到公司的頻率。但許多人也發現，不僅是時間上的彈性減少，上班族在交通、置裝，甚至中午社交午餐的成本，也都在增加。

「最近是風聲鶴唳，大家都比較謹慎。簡單的說，就是皮繃緊一些。」住在聖荷西的沈姓工程師指出，公司是知名的產業龍頭，但一方面是大環境的緊縮，另一方面是在疫情時過度招聘，因此過去幾個月來已經裁員兩輪。他覺得，這次裁員與先前不同，「可能因為外面其他公司也在裁，工作不太好找，所以這次感覺大家都更積極希望保住工作。」

他表示，也或許因此，許多同事都更常出現在辦公室，基本上已經類似疫情前的工作型態。上下班通勤路上已經相當塞，但大家不太敢有怨言。

他指出，回去實體後，除了上班通勤時間增加、且必須額外負擔汽車油錢以外，他還去新購買不少上班穿的衣服，花了大約1000多元的置裝開銷。他說，雖然矽谷是穿著比較輕鬆隨便的文化，但因為過去兩、三年來基本都是穿著睡衣上班，為了能在公司表現得更精神，因此還是特別準備新衣服有新氣象，「但我發現連買衣服都發現比之前漲價不少，或許通膨吧。」

另一位在小型科技公司擔任業務的Alan說，這次的景氣回調對於科技業確實有滿大的影響。而且相較於大企業，小企業更因為借貸成本與議價能力較差，負擔更重。特別是那些需要大額資金周轉以供買賣的公司，利率上調對成本的負擔非常大。

他說，公司至目前為止還算彈性，允許混合模式上班，一周至少出現兩天即可。不過，許多同事已經每周都去公司三、四天，甚至天天報到，「可能是在家裡太悶，也可能是想要到公司，多在老闆與同事前面晃一晃」。

Alan表示，自己進入社會不久、沒家庭負擔，到公司工作對他來說並沒有太大的差別。有同事能直接面對面交流、其實不錯。只是因為疫情後他已搬到離公司較遠的東灣，現在早上通勤時間，單程常要超過一小時，心情上比較煩躁。另一方面，相較於之前在家上班自己準備午餐，現在只要去公司就會與同事去外面用餐。雖是更能培養感情、掌握業內動態，但也比較花錢，「這些雖然都是預期中的開銷，但在居家幾年後，突然改變還真有點不習慣。」