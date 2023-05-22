聖荷西房價與租金比 全美最高 華人嘆：租買都貴

研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

房地產網站「homebay」分析指出，聖荷西 是全美國房價 與租金 比（price-to-rent ratio）最高的城市。也就是說在聖荷西，即使平均房租要超過3000元，但與高昂的房價相比，租房還是比較划算。調查數據顯示，2023年聖荷西每月的平均租金為3181元，就算已是相當高昂，但是聖荷西一般的房價為143萬1676，房價與租金比為38。相比之下，以匹茲堡為例，每月租金為1333元，一般房價則是18萬8419，在匹茲堡買房就比租房來得划算。

報告中發現，租比買划算的現象在許多城市都可以見到。調查指出，近年來房價上漲幅度比起租金上漲幅度更高，自2016年以來，房價的漲幅比租金漲幅高了約七成。在美國50個人口最多的城市裡，算起來租房都比買房要繳的貸款月供來的划算。調查認為，在利率6.8%的環境之下，貸款30年的話，在聖荷西買房的每月要準備約9372元。而相對於3181的每月房租，租房可以省下約6191元。

「租房買房都難吧，這裡真的太貴了。」目前正在聖荷西準備買房的新移民Aaron Cheng指出，原本以為美國的房價與收入比看起來不是太離譜，但是美國房屋養護成本與稅金相當高，因此也不敢買太貴的房子。最初家人希望買頂級學區的房產，後來發現自己的預算，就算是連排鎮屋恐怕都買不起。目前退而求其次，在看高中學區沒那麼競爭的區塊。

他表示，雖然買房真的如調查所述，負擔相當大，每個月租房可以輕鬆很多。但是，他認為買房還是有好處，一是更為安定，再來是買房有槓桿可以大額借貸，未來房價上漲身家也會增加，而且每月還款本金的部分也算累積資產。

住在聖荷西、仍然是租屋族的陳書緯則說，目前上班的收入在灣區而言很低，不要說買房，獨立門牌的公寓都租不起，只能暫時與朋友一起合租，他自己每月租金為1300多元。他認為，聖荷西與矽谷整體而言居民的收入差距大，房源也不足，無論租房或者買房都很貴，一般人負擔起來很吃力，「這是整個社會結構的問題。」