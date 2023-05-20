通稱「亞裔美國人」 忽略亞洲民族文化多樣性

斯里尼瓦桑說，亞裔美國人醫療保健數據無法反映不同亞裔民族差異。（記者葛歆睿 / 翻攝）

媒體和新聞工作者習慣將所有來自亞洲國家的移民及後裔統稱為「亞裔 美國人」，實際上忽略了亞洲民族與文化的多樣性。皮尤研究中心種族與民族研究副主任魯伊斯（Neil Ruiz）指出，不同於西班牙裔是基於同一種語言，白人和黑人都是按膚色畫分，亞裔是一個完全根據地理畫分的十分籠統的概念。

皮尤調查研究顯示，只有16%的受訪者身分認同是「亞裔美國人」，11%的受訪者的身分認同是「亞裔」，加起來不過28%。相比之下，52%的受訪者身分認同與民族有關。其中26%只用民族來區分，如華裔、日裔、越南裔；25%用民族加美國人的方式自居，如華裔美國人。此外，雖然90%受訪者認為亞裔有許多不同的文化，但60%的人相信，街上擦肩而過的大多數人會將他們描述為亞裔。對此，前加州參議員潘君達（Richard Pan）有一個精闢的總結：「在來美國之前，你不會成為亞裔。」

史丹福大學醫學 院臨床教授斯里尼瓦桑（Malathi Srinivasan）指出，這種對亞裔民族多樣性的忽略也同樣存在於醫學界，導致亞裔美國人醫療保健數據沒有很好地反映不同亞裔民族的差異。以糖尿病 患病率為例，如果只將亞裔視為一個整體，那麼從數據可以得出結論，亞裔患糖尿病的機率是非西班牙裔白人的兩倍。但實際上，印度裔是非西班牙裔白人的大約三倍、四倍，菲律賓裔則更高。

此外，還有一種情況，是將研究某一民族所得數據應用於全部亞裔的情況。斯里尼瓦桑說：「亞裔非常多樣化，我們需要在某種程度上看待群體層面之下的差異，同時進行系統層面的宣傳，才能夠改變現狀。」