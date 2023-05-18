斥資1億 千禧大廈「扶正」停止下沉 預計6月底完成修復

舊金山千禧大廈下沉已停止，傾斜已開始逆轉。(Getty Images)

舊金山 千禧大廈擁有58層樓，目前正處於耗資一億元工程修復的最後階段，目標是阻止建築物下沉，並試圖扭轉向西傾斜24英寸、向北傾斜7.9英寸的情況。項目工程師表示，下沉已停止，傾斜已開始逆轉。

截至目前，工程團隊已安裝18根樁柱以支撐建築物的現有基礎，並致力於將樓塔重量轉移到新樁。每根樁柱是由直徑24英寸的混凝土填充鋼管，並被打入270英尺進入基柱，主要設計用來可提供支撐100萬磅重量。「Simpson Gumpertz & Heger」計畫工程師漢柏格(Ronald Hamburger)表示，千禧大廈下沉情況已經停止，傾斜已開始逆轉。確認建築物保持穩定，並且不會移動或傾斜的實質性工作項目，應可於6月底完成。

對於千禧大廈塔樓419間公寓的長期受災戶來說，工程完成結束，代表這座建築歷史上困難時期結束，同時也是充滿不確定的新頁開始。

銀行尚未對大樓進行貸款 ，顯示買家若有意願購買、必須支付現金，或是獲得私人高息貸款。舊金山市中心現狀是空置辦公室、用木板密封的零售商店、以及到處可見的無家可歸營地，然而，2016年千禧大樓出現結構問題時，舊金山市中心正蓬勃發展。

曾經飆漲的市中心公寓市場已經崩盤。根據北加州房地產 經紀商「Compass」研究中心主管卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，2023年頭四個月，舊金山200萬以上公寓的銷售額，比去年同期下跌64%。他指出，從約一年前市場調整開始，舊金山公寓市場持續疲軟，市中心情況尤其嚴重。

不過，已有消息指出，千禧大廈修復計畫完成，該樓塔最知名單位、曾屬於已故創投家柏金斯(Tom Perkins)的5000平方英尺頂樓公寓，已以1400萬元價格上市。「千禧大廈業主協會」(Millennium Tower Homeowners Association)發言人埃爾曼茲(Doug Elmets)表示，大樓業主將密切關注這間公寓在市場銷售情況，頂層公寓代表著一座建築的質量與高價。

儘管如此，千禧大廈仍面臨巨大壓力，卡萊爾認為，隨著科技業裁員與舊金山持續流失居民，賣家應多過買家。經常在舊金山市中心進行公寓交易的房地產經紀人，也對千禧大廈頂樓公寓是否會售出持正反不同意見，有經紀人指出，許多千禧大廈業主已多年不再來舊金山，一直想售出公寓，等待塔樓修復完成後，將公寓推入市場。