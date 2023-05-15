北加福智中心園遊會 與母親同樂

當日人潮眾多，還有各種手作活動。（記者李榮╱攝影）

北加 福智中心14日舉辦母親節 園遊慶會，吸引超過2000人參加，現場有美食 、遊戲、表演，以及祈福攤位。許多人都扶老攜幼，在母親節當天到遊慶會遊玩，享受天倫之樂，也表達對於母親的愛與感謝。

福智義工蕭婷玉指出，北加福智的園遊會已有多年的歷史，過去在桑尼維爾時就開始舉辦，後來又遷移至聖荷西。最早的主題是祈福園遊會，後來又納入母親節元素。同時，因為本月也欣逢浴佛節，因此在室內舉辦佛法會，慶祝佛誕也宣揚佛法。

她表示，福智為了回饋社區，今年還邀請阿茲海默協會、新希望華人癌症基金會等非營利組織前來設攤，進行社區的推廣，期待有更多人認識這些在社區默默做事、提供資源的組織。

除了非營利組織的攤位以外，現場還有環保攤位，教導社區民眾如何進一步對環境友善、減少塑膠產品的使用等。

北加福智舉辦母親節慶會，會中也有歌唱表演。（記者李榮／攝影）

福智義工May表示，活動響應非常踴躍，事先報名的參加者就有超過1500人，再加上現場臨時前來者，估計超過2000人參與。室外的部分有資訊攤位、美食、跳跳屋等，另外福智也安排各式表演，像是兒童合唱團、功夫、民族舞、芭蕾舞、魔術、樂團等。

現場提供車輪餅、紅油抄手、 煎餅果子、川味傷心涼粉、澳門葡式蛋塔、冷串、韓國粉絲等，各式美食呈現不同的文化和風味，接近中午時各個美食攤位的排隊人龍都很長。遊戲攤位方面則有捏捏樂、Slime Fun、造型氣球、蹦蹦屋、棉花糖、Finding NEMO等。親子DIY區有傳統糖畫、黏土卡通，以及手作七彩飲。

帶著小孩參加的民眾Eric Lin表示，天氣非常好，能夠在母親節當天一家人出來走走逛逛非常有意義。他們沒有事先報名，但剛好看到路旁母親節園遊會的招牌因此停車前來。在現場覺得有吃有玩，活動很豐富。