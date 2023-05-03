國民警衛、加州公路警投入金山掃毒 居民：期待又懷疑

國民警衛隊和加州公路巡警1日正式在舊金山展開掃毒工作。（電視新聞截圖）

在執法高層4月28日召開記者會宣布將加強打擊舊金山 猖獗的露天毒品 交易問題後，國民警衛隊（National Guard）和加州 公路巡警局（California Highway Patrol）1日已展開在舊金山的掃毒工作。市長布里德（London Breed）表示，她期待看到「真正的改變」。

舊金山1日的街頭看似沒有什麼變化；陷入困境的社區居民說，他們對掃毒工作抱著既期待又懷疑的心情。

舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）表示，他被告知，有六個加州巡警小組被部署到田德隆區（Tenderloin）和南市場街區（SoMa），但他不清楚每個小組的人數，也不清楚他們執勤的時間。

加州公路巡警局表示，被派駐到舊金山的巡警共有75名，但人員部署並不是固定的。

商店東主和非營利組織領導人西摩爾（Del Seymour）表示，他1日下午看到幾名警察騎著摩托車在社區內巡邏；稍晚，有兩輛巡邏車停在Eddy Sreet和Taylor Sreet紅綠燈交叉口，但沒有看到任何警察下車或執法。

除了巡邏，加州巡警局也提供舊金山當地警察關於毒品調查和情報收集的培訓，以便立案打擊跨轄區的毒販，這些工作在街頭是看不到的，也不是一天就能完成的。

加州國民警衛隊這次派遣14名警員參與行動；國民警衛隊1日證實，他們的刑事案件分析師團隊正在積極分析舊金山的販毒活動。

社區領導人、居民和商家對仍不明朗的執法行動有不同的反應，有人稱許，有人譴責。西摩爾表示，他1日晚上曾與幾名參與毒品交易的人交談過，這些人稱不擔心執法人員的增加。

佩斯金說：「我希望在街頭派駐更多執法人員能改善毒品問題。這是一場人道主義災難。」

代表南市場街區的市議員麥德誠（Matt Dorsey）表示，他被告知將加強執法，預計本周會進行更多巡邏。過去曾吸毒成癮的麥德誠說，最重要的成功指標將是吸毒過量死亡人數的減少。