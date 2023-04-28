少數族裔代表齊聚 呼籲「停止仇恨」

出席「提高仇恨犯罪認知」研討會的各少數族裔社區和媒體代表。（記者李怡／攝影）

少數媒體服務中心（EMS）與亞裔 健康服務中心（Asian Health Services）聯合少數族裔媒體、社區領袖與各行業代表，27日在舊金山舉辦「提高仇恨犯罪 認知」的研討會。會議主旨是提高民眾的認知，在不同社區喚起對仇恨犯罪的關注。

本次出席會議的機構，多數得到加州的「停止仇恨」計畫的資金援助，通過會議各機構匯報在得到來自州府資金支持後，為社區做提供了哪些服務，並分享其幫助社區民眾的成功經驗，以便在未來互相協作形成合力，減少仇恨犯罪及其給社區造成的心理創傷。

少數媒體服務中心主管朱利安‧杜（Julian Do）表示，本次的研討會議，不只是來自亞裔社區的媒體和領袖代表，還有來自非裔、俄語社區與原住民群體。這次活動真的是不同種族社區的聚集，會議的目的不只是要讓大家意識到在抵禦仇恨犯罪中各自的職責和角色，更重要的是要讓社區內的每個個人和機構都知道，大家有很多共同合作的機會，以及後續的行動步驟是什麼，如何履行好服務社區的職責。

亞裔健康服務中心代表普拉克（Alana Sanchez-Prak）表示，舉辦這次會議是希望將少數族裔媒體聚集在一起，以便能讓遭遇仇恨犯罪的受害者有發聲的平台，能得到關注，同時也能得到具體的機構對他們切實幫助。

華裔社區的安老自助處設立的「停止仇恨計畫」，支援在聖馬刁地區因仇恨事件或仇恨犯罪的受害者，並提供多元化的幫助，如案例管理、社區資源支持、法律諮詢、安全陪護服務、旁觀者培訓與援助服務等。如有需要可聯絡安老自助處，650-667-1077。

早前「反仇恨亞裔」(Stop AAPI Hate)聯合創始人、舊金山州立大學(SFSU)亞裔研究教授張華耀(Russell Jeung)援引統計數據表示，高達45%的亞裔在疫情 期間經歷仇恨犯罪，相關的案件總共達1000萬起。除疫情加劇的恐懼之外，美中緊張關係也是主要原因，導致在「中國威脅論」情緒下的美國人把亞裔當作憤怒的宣洩口。

張華耀表示，根據大通銀行(JPMorgan Chase)的統計，亞裔企業疫情期間損失了60%的生意，而且失業率在各族裔中最高。

與會者一致表示，希望在讓少數族裔民眾了解並勇於向媒體表達個人所經歷的仇恨犯罪的同時，也要讓他任知道如何得到社區機構的支持和幫助，目的是團結社區，共同抵制仇恨犯罪的發生，彌補社區創傷。